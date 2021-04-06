Clubhouse’tan para kazanmanın yolu açıldı

Clubhouse’un Ödemeler adlı özelliğiyle ile birlikte kullanıcılar, içerik üreticilere bağışta bulunabilecekler.

Şu an için özellik sınırlı sayıda kullanıcının oluşturduğu küçük bir grupla test ediliyor. Özellik, yeterli miktarda geri bildirim toplandıktan ve ince ayarlar tamamlandıktan sonra geniş kullanıma açılacak.





Kullanıcılar, bağışta bulunmak istedikleri içerik oluşturucunun profil sayfasını açtıktan sonra “Para Gönder” butonuna dokunup istediği miktarda bağışta bulunabiliyor. Ancak bağışta bulunabilmeniz için içerik oluşturucunun bu özelliği aktif etmiş olması gerekiyor. Ayrıca ilk kez para gönderdiğinizde kredi ya da banka kartı bilgilerinizi girmeniz ve platforma kaydetmeniz gerekiyor.

Clubhouse, bağışlardan herhangi bir kesinti yapmayacak. Ancak Clubhouse’un iş ortağı olan Stripe, girmiş olduğunuz bağış miktarına ek olarak küçük bir kart işlem ücreti talep edecek.



