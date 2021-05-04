Yalnızca davet yoluyla üye olunabilen ve sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen Clubhouse uygulaması, bir iOS uygulaması olma niteliğini kaybediyor.

​Şirket, Android cihazlar için beta testlerine başlandığını duyurdu. Şu an yalnızca birkaç kullanıcıda testleri gerçekleştirilen sürümün, yakın zamanda tüm Android kullanıcılarına açılması planlanıyor.

Şirket CEO'su Paul Davidson'ın yaptığı açıklamaya göre, uygulamanın 10 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk gibi endüstri liderlerinin desteğiyle son zamanlarda büyük popülerlik kazandığı biliniyor.

Öte yandan, Clubhouse'un masaüstü versiyonunun ne zaman çıkacağı da merak ediliyor.