Bilim & Teknoloji Clubhouse'un Android sürümü için beta testleri başladı

Clubhouse'un Android sürümü için beta testleri başladı

Bilim & Teknoloji

Clubhouse'un Android sürümü için beta testleri başladı

Clubhouse, Android versiyonu için beta testlerine başlandığını duyurdu. Uygulamanın yakın zamanda tüm Android cihazlarda kullanıma açılması planlanıyor.

04 Mayıs 2021, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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Yalnızca davet yoluyla üye olunabilen ve sadece iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen Clubhouse uygulaması, bir iOS uygulaması olma niteliğini kaybediyor.

​Şirket, Android cihazlar için beta testlerine başlandığını duyurdu. Şu an yalnızca birkaç kullanıcıda testleri gerçekleştirilen sürümün, yakın zamanda tüm Android kullanıcılarına açılması planlanıyor. 

Şirket CEO'su Paul Davidson'ın yaptığı açıklamaya göre, uygulamanın 10 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk gibi endüstri liderlerinin desteğiyle son zamanlarda büyük popülerlik kazandığı biliniyor.

Öte yandan, Clubhouse'un masaüstü versiyonunun ne zaman çıkacağı da merak ediliyor.

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