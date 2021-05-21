Clubhouse’un Android sürümü tüm dünyada yayınlandı
Clubhouse uygulamasının Android sürümü, Türkiye de dahil tüm dünyada resmi olarak yayınlandı. Android 8 ve daha güncel bir işletim sistemine sahip Android kullanıcıları uygulamayı Google Play Store üzerinden indirebiliyor.
21 Mayıs 2021, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
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Clubhouse, Android sürümünün Türkiye de dahil tüm dünyada yayınlandığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Android 8 ve daha güncel bir işletim sistemi sürümüne sahip Android kullanıcıları Google Play Store üzerinden Clubhouse’u indirebiliyor.
Clubhouse, Android uygulamasının deneme sürümü testlerine 9 Mayıs’ta başlamıştı. Beta testleri, başlangıçta yalnızca ABD’de yapılıyordu. iOS sürümü ise 2020 yılının Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.