Clubhouse’un Android sürümü tüm dünyada yayınlandı

Clubhouse, Android sürümünün Türkiye de dahil tüm dünyada yayınlandığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Android 8 ve daha güncel bir işletim sistemi sürümüne sahip Android kullanıcıları Google Play Store üzerinden Clubhouse’u indirebiliyor.

Clubhouse, Android uygulamasının deneme sürümü testlerine 9 Mayıs’ta başlamıştı. Beta testleri, başlangıçta yalnızca ABD’de yapılıyordu. iOS sürümü ise 2020 yılının Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.