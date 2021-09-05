CNN TÜRK Afganistan’daki o üsse girdi! İşte 'Küçük Amerika...’

Afganistan’daki en büyük NATO hava üssü ve ABD güçlerinin ana karargâhı olan Bagram, Taliban’ın eline geçti. ABD bayraklı kuleleri, fast-food zincirleri, sinema ve kafeleriyle adeta küçük Amerika olan üste, şimdi Taliban bayrakları dalgalanıyor.

ABD askerleri Bagram Üssü'nü Temmuz ayında kaçar gibi terk edince burada tutulan mahkumlar da hapishaneden kaçmanın yolunu buldu.

CNN TÜRK Ekibi o üsse girdi ve Afganistan'daki 'küçük Amerika' olarak anılan Bagram'ı görüntüledi.

Görüntülerde ABD'nin geride bırakmak zorunda kaldığı bir helikopter de yer aldı. CNN TÜRK muhabiri ABD'nin bölgeden ayrılmadan helikopteri kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

ABD askerlerinden geriye kalan askeri teçhizatı görüntüleyen CNN TÜRK ekibi, askerlerin kaldığı barakaların da ayrılmadan önce yakıldığını tespit etti.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.