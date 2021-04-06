CNN Türk ekranlarında çarpıcı belgesel

"Her insanın bir hikayesi var" düsturuyla yola çıkan "O" Belgeseli, izleyiciye göz ziyafeti yaşatırken zihinlerden çıkmayan sıradan ama hüzünlü hikayeleri anlatıyor.

Yalnızlık ve sükunet, muhteşem görsel ögelerle besleniyor. Kişinin hayatının sadeliğinin, doğanın güzelliği ile harmanlandığı belgeselde, çarpıcı hikayelere ışık tutuluyor.

"O" her Cumartesi farklı bir hikaye ile 14.30'da CNN Türk'te.



