CNN Türk ekranlarında çarpıcı belgesel
Birbirinden farklı hayatların derinliklerine ışık tutan “O” Belgeseli her Cumartesi 14.25’te CNN Türk’te...
06 Nisan 2021, Salı 12:42 Son Güncelleme:
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"Her insanın bir hikayesi var" düsturuyla yola çıkan "O" Belgeseli, izleyiciye göz ziyafeti yaşatırken zihinlerden çıkmayan sıradan ama hüzünlü hikayeleri anlatıyor.
Yalnızlık ve sükunet, muhteşem görsel ögelerle besleniyor. Kişinin hayatının sadeliğinin, doğanın güzelliği ile harmanlandığı belgeselde, çarpıcı hikayelere ışık tutuluyor.
"O" her Cumartesi farklı bir hikaye ile 14.30'da CNN Türk'te.