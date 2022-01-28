CNN TÜRK'e 2 farklı dalda ödül
Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı ödül töreni 27 Ocak Perşembe akşamı Beştepe’de yapıldı. Gerçekleşen ödül töreninde CNN TÜRK iki farklı ödüle layık görüldü.
28 Ocak 2022, Cuma 17:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende 23 farklı kategoride ödül dağıtıldı. CNN TÜRK iki farklı dalda ödüle layık görüldü. Söyleşi-Yorum kategorisinde; Ahmet Hakan Tarafsız Bölge programı ile, Sağlık-Yaşam kategorisinde; Güven İslamoğlu Yeşil Doğa programı ile ödüle layık görüldü. Ödül alanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
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