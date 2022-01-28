Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende 23 farklı kategoride ödül dağıtıldı. CNN TÜRK iki farklı dalda ödüle layık görüldü. Söyleşi-Yorum kategorisinde; Ahmet Hakan Tarafsız Bölge programı ile, Sağlık-Yaşam kategorisinde; Güven İslamoğlu Yeşil Doğa programı ile ödüle layık görüldü. Ödül alanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.



