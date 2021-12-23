Magazin CNN Türk'e ödül yağdı!

CNN Türk'e ödül yağdı!

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CNN Türk'e ödül yağdı!

25. Uluslararası Zoom Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni 22 Aralık Çarşamba akşamı Ankara’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda yapıldı. CNN TÜRK 2 farklı dalda ödüle layık görüldü.

23 Aralık 2021, Perşembe 15:12 Son Güncelleme:
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Dizi Haber Dalında Yılın Haberi, Kameraman Şefi Hilmi Yaşa ve Haber Kameramanı Halil Kahraman; Spor Haber Kategorisi dalında yılın haberi, Haber Kameramanı Mehmet Bulut ve Spor Spikeri Damla Uğurtürk ödüle layık görüldü.

Ödül alanlara ödülleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve beraberindeki heyet verdi.


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