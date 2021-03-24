Türkiye CNNTürk, "En İyi Haber Kanalı" seçildi

CNNTürk, "En İyi Haber Kanalı" seçildi

Türkiye

CNNTürk, 'En İyi Haber Kanalı' seçildi

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Yılın En İyileri Ödülleri, 11'inci kez sahiplerini buldu. Törende CNN TÜRK "En İyi Haber Kanalı" seçildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Medya, sanat ve Spor dünyasının en iyileri Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından ödüllendirildi. İstanbul'da düzenlenen törende CNN TÜRK, yılın en iyi haber kanalı seçildi. Ödülü CNN TÜRK adına CNN TÜRK Haber Müdürü Onur Tan aldı. Tan, "Kuruluşundan bu yana 22 yıldır bir parçası olduğum CNN TÜRK ailesi adına vakfımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu 'En İyi Haber Kanalı Ödülü', başta genel müdürümüz Murat Yancı ve diğer tüm çalışanların motivasyon kaynağı olacak. Sağ olun, var olun" dedi.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan da "Niye CNN TÜRK kısmı ortada. Çünkü tarafsız bir habercilik, o yüzden CNN TÜRK" şeklinde konuştu.

Törende Kanal D Ana Haber Spikeri Deniz Bayramoğlu ve 15 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi de ödüle layık görüldü.

Sanatçılar İzzet Günay, Nevra Serezli, Tamer Karadağlı ve Volkan Severcan'a da 'Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü' takdim edildi.

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