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Türkiye Çoban köpeklerini sıpaya saldırtan kişi serbest bırakıldı

Çoban köpeklerini sıpaya saldırtan kişi serbest bırakıldı

Türkiye

Çoban köpeklerini sıpaya saldırtan kişi serbest bırakıldı

Ankara'da çoban köpeklerine saldırttığı sıpanın telef olmasıyla gözaltına alınan Berat Kaya serbest bırakıldı.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 12:19 Son Güncelleme:
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Ankara'da çoban köpeklerine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Berat Kaya (24), sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Haymana'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazkaya mahallesinde yaşayan Berat Kaya, mahallede Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü. Berat Kaya, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı.

Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, telef oldu. Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

 Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle anne eşeği kurtardı.


DHA


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