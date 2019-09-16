Çoban yıldızı

Kars Arpaçay’a bağlı Küçük Boğaz Köyü’nde çobanlık yapan Meydanali demirel (49), köyde kız çocuklarını okutmayanlara inat, ömrünü 7 kız çocuğunun eğitimine adadı.

Kızlarının eğitimine destek için çobanlıktan arta kalan zamanda başkalarının tarlalarında çalışan Meydanali Demirel’i, kızları da mahcup etmedi. En büyük kızı Aynur (27), liseden mezun olduktan sonra evlendi.

'BAŞARILARI HER ŞEYE DEĞER'

Ayşenur (25) Kafkas Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni, Şennur (22) 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’ni bitirdi.

Yeter (20), üniversiteye hazırlanıyor. Seyran (16) ve Güllü (15) lisede, Hazal (13) ise ortaokulda okuyor. Meydanali Demirel, “Eşim Tevrat ile elimizde avucumuzda ne varsa kızlarımız için harcıyoruz. Onların başarısı çektiğimiz tüm sıkıntılara değiyor” dedi.

DHA