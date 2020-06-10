Türkiye Çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri harekete geçirdi, halk tedirgin

Çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri harekete geçirdi, halk tedirgin

Türkiye

Çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri harekete geçirdi, halk tedirgin

Çorum'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Afganistan uyruklu çoban saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia edince Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti.

10 Haziran 2020, Çarşamba 15:14 Son Güncelleme:
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Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.

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