Kripto paraların iyiden iyiye popülerleşmesiyle birlikte adı artık daha sık duyulan NFT sektörüne ABD'li içecek devi Cola-Cola da girdi.

Coca-Cola, 3D içerik yaratıcısı Virtue firması ile işbirliği yaparak, Uluslararası Dostluk Günü'nünde ilk 4 parçalık NFT koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarlanan 4 NFT arasında dijital olarak giyilebilen Coca-Cola amblemli bir mont, 'arkadaşlık kartı', Coca-Cola mini buzdolabı ve kutu cola açılış sesini içeren parçalar bulunuyor.

​Şirket, açık artırmaya çıkarılan NFT'lerin 2 Ağustos'ta satılacağını ve elde edilen gelirle zihinsel engelli ve fiziksel engelli çocuklar ile yetişkinler için düzenlenen Özel Olimpiyatlar'a katkı sunulacağını açıkladı.





NFT nedir?

NFT'nin açılımı 'Non-Fungible Token', Türkçe'de takliti mümkün olmayan madeni para gibi anlamlara geliyor. Özel bir kriptografik token türü olan NFT, kopyalanamadığından, türünün tek örneği, özgün ve biricik olduğundan, kendi türünden başka bir token ile takası edilemiyor. Böylece NFT'ye aktarılan bir sanat yapıtının özgünlüğü kolayca doğrulanabilirken kopyalamasının önüne geçiliyor.

Milyonlara satılan illüstrasyonlar, albümler ve videolarla NFT sanatı, son birkaç yılda giderek daha popüler hale geldi. NFT sayesinde kültür-sanat-eğlence sektörlerindeki eser sahipleri, çalışmalarını küresel blok zincirleri üzerinden geniş kitlelerin takip, kullanım ve hatta alımına sunabiliyor.