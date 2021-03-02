Hem ıslakhem de Hindistan cevizli bir kurabiye yemek istiyorsanız cocostar kurabiye tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için cocostar kurabiye tarifi arıyor ya da cocostar kurabiye nasıl yapılır öğrenmek mi istiyorsunuz? Cocostar kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

COCOSTAR KURABİYE TARİFİ

Cocostar kurabiye malzemeleri

Hamuru için;

125 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

İç harcı için;

1 yumurta akı

1 çay bardağı pudra şekeri

2 çay bardağı Hindistan cevizi

Şerbeti için;

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Cocostar kurabiye yapılışı

Derin bir karıştırma kabına un hariç hamur malzemelerinin hepsini koyun ve iyice yoğurun. Sonra azar azar un ilave ederek yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Ayrı bir kaba yumurta akını, pudra şekerini ve Hindistan cevizini koyup elinizle iyice karıştırın.

Yoğurma işlemi bitince elinize ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve içli köfte gibi içini oyup hazırladığınız harçtan koyup kapatıp yuvarlayın.

Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 20 - 25 dakika pişirin. Diğer yandan şerbeti için küçük bir tencereye su ve şekeri koyup şekerler eriyene kadar iyice karıştırın.

Kurabiyeler pişince ılık şerbetin içine sıcak kurabiyeleri 5 saniye batırıp çıkarın. Daha sonra üzerini süsleyin. İçlerini çekmeleri için 3-4 saat dinlendirip servis edebilirsiniz.



