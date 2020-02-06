Cocostar pasta tarifi: Cocostar pasta nasıl yapılır?

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Cocostar pasta tarifi

Cocostar pasta malzemeleri

Cocostar pasta keki için:

- 3 yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı süt

- 3 yemek kaşığı kakao

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Yarım çay kaşığı karbonat (varsa)

- Aldığı kadar un (2-3 su bardağı)

Cocostar pasta keki ıslatmak için:

- 1, 5 su bardağı süt

Cocostar pasta üzeri için:

- 2 paket krem şanti

- 2 su bardağı süt

- 3 su bardağı hindistan cevizi

- 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Cocostar pasta ganaj için:

- 1 paket sıvı krema

- 160 gram bitter veya sütlü çikolata

Cocostar pasta yapılışı:

Yumurta ile şekeri çırpıp, sıvı olan malzemeleri karışıma ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı ilave edip çırpın. Yağlanmış cam tepsiye döküp 160-170 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Ganaj şantili karışımın üzerine soğuk olarak döküleceğinden kek pişerken ganajın yapımına geçin. Bir tencerede kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıttıktan sonra çikolataları parçalar halinde ilave edin. Ocaktan alıp karıştırarak çikolataların tamamen erimesini sağlayın. Ara ara karıştırarak ganajı soğutmaya çalışın. Kek fırından çıkıp ilk sıcaklığı gittikten sonra 1, 5 su bardağı süt ile ıslatın. Keki soğumaya bırakın. Kek ve ganaj soğurken üzeri için 2 paket krem şantiyi 2 su bardağı süt ile çırpın. Pudra şekeri ve Hindistan cevizini de karıştırdıktan sonra soğumuş kekin üzerine güzelce yayın. En son kremşantili karışımın üzerine soğumuş olan ganajı döküp üzerini istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabına kaldırıp dinlendirin.

ipucu:

Bir gece önceden dinlendirirseniz tadı daha güzel oluyor.