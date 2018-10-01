Cocu gönderilirse Fenerbahçe 4 hocaya para ödeyecek

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın ardından teknik direktör Cocu'nun istifasını isterken, eğer Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi ve yeni bir hocayla anlaşılması durumunda Sarı-Lacivertli takım bir sezonda 4 teknik direktöre maaş ödeyecek.

Fenerbahçe yönetimi, eski teknik direktörlerden Vitor Pereira ve Aykut Kocaman'ın hala maaşını ödüyor. Cocu'nun görevine son verilmesi halinde Hollandalı teknik adam sezon sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek. Sarı-Lacivertliler bunun yanında sözleşmeleri devam ederken görevlerine son verdiği Aykut Kocaman'a 1,5 milyon dolar, Vitor Pereira'ya ise 2,3 milyon euro ödemek zorunda kalmıştı. Portekizli teknik adamın ödemeleri bir süredir devam ediyordu.