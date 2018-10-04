UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Trnava'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ücadelenin ardından teknik direktör Cocu önemli değerlendirmelerde bulundu. Cocu, Yanal ile ilgili gelen bir soruya da cevap verdi.

İşte Cocu'nun açıklamaları:

"İyi bir maç çıkardık. Tek üzüntülü taraf, ilk yarıyı 0-0 tamamlamamızdı. Enerjik bir takım vardı, kenarları iyi kullandık. Çok fazla sayıda orta yapmayı başardık. Devre arasında baskıya devam edelim, bu şekilde devam edersek golü buluruz diye konuştuk." "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

Oyuncularım için mutluyum, çok çalıştılar. Moral ve öz güven açısından önemli bir galibiyet aldık." "Pazar günü bizi büyük bir maç bekliyor. Rakibimizin kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bu akşam farklı bir durum söz konusuydu. Yarın itibariyle o maça hazırlanmaya başlayacağız."

ELJİF ELMAS'A ÖVGÜ

"Şu ana kadar birçok maçta Eljif Elmas 11'deydi. Biz de ona güvendiğimizi gösteriyoruz. Genç bir oyuncu, önünde uzun bir gelecek var.

Aynı zamanda öğrenmeye istekli bir oyuncu, çok çalışkan, bu anlamda da iyi bir örnek. Davranışları düzgün ve doğru bir oyuncu." "Futboldan çok daha büyük durumlar vardır hayatta. Böyle olaylar olduğunda, futbol çok küçük bir spor olarak kalıyor.

Bugünkü taktik değişikliğin sebebi Başakşehir maçı değildi. Performanslara bakarsınız, oyuncuların performansını takip edersiniz. Herkes kötü oynayabilir ama Rize'deki oyundan hiç memnun kalmadım. Bu akşam tek forvet oynasaydık Slimani'yi doğru yerde topla buluşturamazdık"

COCU'DAN ERSUN YANAL YANITI

'Taraftarların Ersun Yanal tezahüratlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Cocu, "Taraftarlar, kendilerini ifade etmekte her zaman özgürler. Bununla ilgili hiç problemim yok. Bu durum, daha iyi performans göstermemiz için bizi kamçılamalı." yanıtını verdi.