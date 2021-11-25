Türkiye Çocuğa cinsel istismardan aranan 54 yaşındaki hükümlü yakalandı

Çocuğa cinsel istismardan aranan 54 yaşındaki hükümlü yakalandı

Türkiye

Çocuğa cinsel istismardan aranan 54 yaşındaki hükümlü yakalandı

Kayseri’de, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

25 Kasım 2021, Perşembe 17:36 Son Güncelleme:
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Kayseri’de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F. (54), polis ekiplerince yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan Behçet F., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.


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