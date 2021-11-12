Çocuğa küsmeyi nasıl öğretiyoruz?

Yaşarken duygularınızın farkına varıyor musunuz?

Duygu ve düşüncelerinizi nasıl, hangi yolla ifade ediyorsunuz? Çocuklarınızın da benzer yollar seçeceklerini hatırlayın. Duygularınızı ifade eder misiniz? Açık davranış ve tutum sergiler misiniz? Yoksa kendinizi ifade edemeyip eşinize, arkadaşınıza küser misiniz? Küsmenin hikâyesine bir bakalım. Önce gücenirsiniz, içiniz darılır. Gücendiğinizi o kişi bilsin istersiniz ama bir şey de demezsiniz, belki diyemezsiniz. Gücendiğinizi gösterecek bir yol seçersiniz, o kişiyle bağlantınızı koparır, iletişimi kesersiniz. Siz eşinize duygularınızı ifade ettiğinizde öfkeli davranış ve tutumlara maruz kalıyorsanız ve kendinizi susmak zorunda hissediyorsanız; k Çocuğunuz da duygularını bastırmayı öğrenir. Üzüntüsünü belki kızgınlığını açığa çıkaramaz, içinde saklar küser sadece. Siz duygularınızı ifade ederek değil de karşınızdaki ile iletişimi de keserek belli etmeye çalışırsanız; k Çocuğunuz da en ufak bir zorlukla karşılaştığında, üzüldüğünde, utandığında, hayal kırıklığı yaşadığında, hoşlanmadığında küser.

Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, zorluğunun üstesinden gelmek için çaba göstermek yerine küser. Siz ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi açıkça ifade etmek yerine karşınızdaki anlasın diye beklerseniz sonunda bir türlü fark edilmeyip küserseniz ve ancak o zaman ihtiyaçlarınız karşılanırsa; Çocuğunuz da isteklerini küserek yerine getirilmesini sağlamayı öğrenir. Siz ilgiyi sadece biraz soğuk davrandığınızda, uzak durduğunuzda alabiliyorsanız; Çocuğunuz ihtiyacı olan ilgi ve şefkati küserek kazanmaya çalışır. O küser siz onu konuşturmak için soru sorarsınız böylece iletişiminiz başlar, ihtiyacı olanı alır.

NE İŞE YARAR?

Hiçbir işe yaramaz aksine zarar verir hem size hem de ilişkinize. Bir zararı daha var küsmenizin. Çocuğunuza da küsmeyi problem çözme yolu olarak göstermiş olursunuz