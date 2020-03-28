Çocuğu ile etkinlik tasarlayan bir Instagram annesi

Corona virüs nedeniyle evde kalma süreci özellikle çocuğu olan ebeveynleri etkiledi. Evde kalma sürecinde aileler de çocukları için hem öğrenmelerini hem de eğlenmelerini sağlayacak etkinlik arayışına girdi. Instagram’da birçok anne çocukları için etkinlikler ve oyunlar tasarlıyor.

Diğer annelere yeni fikirler konusunda destek olan ve kızı ile yaptığı etkinlikleri diğer anneler için yayınlayan annelerden biri de Serap Nas Baykuş. Bu süreci kayda alıp diğer annelere de ilham oluyor.





Çocuklar için pratik el yıkama lavabosu

Anne Serap Nas Baykuş'un, bu süreçte kızı Duru için yaptığı özel oyunlar ilgiyle izleniyor. Serapindurusu instagram hesabından paylaştığı el yıkama videosu da corona virüs döneminde çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için oldukça yaratıcı.





Çocuklar için sanat etkinliği

Çocukların hem renkleri öğrenebileceği hem de dikkati geliştireceği etkinlikler tasarlayabilirsiniz. Aynı zamanda karantina günlerinde çocukların boyama, çizgi ve dokulu çalışmalar yaparak değişik dokuların farkına varacağı çalışmalar yapabilir.