Çocuğu ile etkinlik tasarlayan bir Instagram annesi
Annelik deneyimlerini paylaşan bunu kişisel marka haline getiren sosyal medyanın anneleri tasarladıkları oyun ve etkinliklerle evde kalma sürecinde diğer annelere de ilham oluyor. Çocuğu ile tasarladığı etkinliklerle bu süreci bir oyun alanına dönüştüren anne Serap Nas Baykuş da bunlardan biri. Anne Serap Nas açtığı hesabın çocuğuna armağan olarak bırakmak istiyor. Biz de Serap Nas Baykuş’un kızı Duru için tasarladığı oyunları sizlerle paylaşmak istedik. İşte evde kalma sürecinde annelere fikir olacak birbirinden güzel etkinlikler…
28 Mart 2020, Cumartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Corona virüs nedeniyle evde kalma süreci özellikle çocuğu olan ebeveynleri etkiledi. Evde kalma sürecinde aileler de çocukları için hem öğrenmelerini hem de eğlenmelerini sağlayacak etkinlik arayışına girdi. Instagram’da birçok anne çocukları için etkinlikler ve oyunlar tasarlıyor.
Diğer annelere yeni fikirler konusunda destek olan ve kızı ile yaptığı etkinlikleri diğer anneler için yayınlayan annelerden biri de Serap Nas Baykuş. Bu süreci kayda alıp diğer annelere de ilham oluyor.
https://www.instagram.com/p/B-J6B56gk57/?utm_source=ig_web_copy_link
Çocuklar için pratik el yıkama lavabosu
Anne Serap Nas Baykuş'un, bu süreçte kızı Duru için yaptığı özel oyunlar ilgiyle izleniyor. Serapindurusu instagram hesabından paylaştığı el yıkama videosu da corona virüs döneminde çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için oldukça yaratıcı.
https://www.instagram.com/p/B-Pnj_TgDBc/?utm_source=ig_web_copy_link
Çocuklar için sanat etkinliği
Çocukların hem renkleri öğrenebileceği hem de dikkati geliştireceği etkinlikler tasarlayabilirsiniz. Aynı zamanda karantina günlerinde çocukların boyama, çizgi ve dokulu çalışmalar yaparak değişik dokuların farkına varacağı çalışmalar yapabilir.
https://www.instagram.com/p/B-H6-gVgR0R/?utm_source=ig_web_copy_link