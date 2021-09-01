Türkiye Çocuğu iple bağlayıp gezdiren kadın sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuğu iple bağlayıp gezdiren kadın sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye

Çocuğu iple bağlayıp gezdiren kadın sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul Küçükçekmece’de, çocuğu iple bağlayıp gezdiren kadının görüntüsü sosyal medyada tepki neden oldu. Görüntüyü kameraya kaydeden Talha Çetin 'Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş.' dedi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 16:06 Son Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece’de bir kadın çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, videoyu çeken Talha Çetin, " İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sosyal medyaya attım, ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.


Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Talha Çetin, isimli kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

Çetin, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

"İNSANLAR BOĞAZINA BAĞLANMIŞ DİYE YANLIŞ ANLADI"

Görüntüyü çeken ve paylaşan Talha Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.


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