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Çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı

Gaziantep’te bir gencin, yola çıkan kız çocuğunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

27 Şubat 2019, Çarşamba 20:17
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Çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı

Merkez Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi’ndeki bir markette çalışan İbrahim Eldek (18), iş yerinin önünde olduğu sırada 5-6 yaşlarında bir kız çocuğunun yola doğru gittiğini gördü.

Bu sırada yoldan geçen otomobili fark eden Eldek, küçük kızı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı. Çocuğun ezilmekten kurtarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR HAYAT KURTARDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

İbrahim Eldek, çocuğun marketten çikolata aldıktan sonra yola doğru gittiğini belirterek, "Otomobilin geldiğini fark ettiğim an, bir refleksle çocuğu kendime doğru çektim. Sonra çocuğun ailesi geldi, bana teşekkür etti. Bir hayat kurtardığım için çok mutluyum." diye konuştu.

AA

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