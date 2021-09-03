Çocuğu yetiştirmek kimin görevi?

Çalışan annelerden gelenlere bakalım: İşten eve gelince koşturma devam ediyor, yemek hazırlamam gerekiyor, çocuğumla ilgilenmem gerekiyor, akşam da onu uyuturken ben de uyuyakalıyorum. Eşim şikâyetçi bu durumdan, onunla vakit geçirmiyorum diye. Yorgunluktan sızıyorum. Eşimle aynı saatlerde eve geliyoruz, o dinlenirken ben çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım. Yemek hazırlarken oynuyor neyse ki, ama fazla oyalayamıyor çocuğu. Ayrı odalarda yatıyoruz, ben çocukla yatıyorum, eşimin uykusunun bölünmemesi lazım işe gideceği için. Ben de işe gidiyorum ama uykusuzluğa dayanabiliyorum. Çocuğun dersleriyle de ilgilenmem lazım, boş bırakmaya gelmiyor. Hafta sonu çocuğun aktiviteleri var, ben götürüyorum boş vaktim yok. Kendime zaman ayırabilmek için çocuğa bakacak birilerini bulmam lazım. Bir de babalardan gelenlere baksak; Eşim benim yaptığım hiçbir şeyi beğenmez ki mutfağa girsem “dağıttın ortalığı” der. Çocuğu uyutmak isterim ama eşim gibi davranmıyorum. Kitabını okurum sonra kendi uyuyabilir. Çocuğumla nasıl oyun oynayacağımı bilmiyorum, çabuk sıkılıyorum. Doğduğunda kucağıma alamadım, geceleri nasıl sakinleştireceğimi bilmiyorum zaten annesini istiyor. Her iki tarafın da kendine göre haklı tarafları olabilir, konumuz kimin daha çok haklı olduğunu bulmak değil. Konumuz çocuğa en yüksek fayda nasıl sağlanacağıdır. Çalışan ebeveynler olarak çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde; Çocuğun hem annesinden hem de babasından destek alabilmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin bilincinde olun. Çocuk sahibi olmak istediğinizde hayatınızın nasıl değişeceğinin farkında olun ve yeni düzeninizi nasıl kuracağınızı birlikte tasarlayın.

Önce bebeğinize eve geldiği andan itibaren birlikte nasıl bakabileceğinizi konuşun. Ebeveynlerinizden destek almadan bebek bakmaya ve çocuğunuzu eşinizle birlikte yetiştirmeye gönüllü olun. (Tabii ki gerekli yerlerde ebeveyn desteği alırsınız ancak bebeğin anne ve babası sizsiniz, bu gerçeği unutmayın.) Bebeğiniz büyürken özgürlüğünüz kısıtlansa da kendinize zaman ayıracak molalar verebileceğinizi, bunu da ancak eşinizle iş bölümü yaparak gerçekleştirebileceğinizi bilin.



