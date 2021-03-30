Çocuğum hasta numarası yapıyor!

“Öhüü, öhüüü!” “Hapşuuuu!” “Anne karnım ağrıyor.” “Midem çok bulanıyor baba.” “Başım çatlayacak gibi, çok ağrıyor.” Okul var, çocuğunuz sağlıklı ama hastaymış gibi mi yapıyor? Numara yaptığının farkındayım mı demeliyim yoksa okula gitmeyip evde kalmasına izin mi vermeliyim… Kendinizi bir ikilem içerisinde gibi hissedebilirsiniz. Aslında çocuğunuzla iletişimini kuvvetlendirmek için bir fırsat. Çocuğunuz yeni okula başlıyor da olsa okula severek giderken hasta numarası yapıyorsa da aslında size bir ihtiyacı olduğunu söylemeye çalışıyor. Çocuğunuz okula gitmekle ilgili kaygılarını doğrudan dile getiremiyor olabilir ama hasta numarası yapması onun bunu dile getirmede kullandığı yöntemidir.

ÇOCUĞUNUZLA OKUL DENEYİMİYLE İLGİLİ KONUŞUN

Çocuğunuza okulla ilgili neler hissettiğini, okulda neler yaşadığını sorun. Duygularını ifade etmesine destek olun ve endişelenmesinin, korkmasının veya yaşadığı duygunun onun için normalleşmesini sağlayın. Kendi deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz. O gün okulda programının ne olduğu, okulda hangi büyük etkinliklerin, sorumluluklarının yaklaştığıyla ilgili konuşabilirsiniz, belki de okulda neyden kaçmak istediğiyle ilgili bir fikriniz oluşabilir. Yapacağı bir sunum, beden dersi için soyunma odasında bulunmak, zorlandığı bir ders, evde yaşanan bir problem gibi çeşitli sebeplerden dolayı çocuğunuz hasta numarası yapıyor olabilir.

ZORBALIK DA BİR SEBEBİ OLABİLİR!

Zorbalığa uğrayan çocukların sıklıkla hasta numarası yaparak zorbalığı yapan kişiden kendilerini korumaya çalıştıklarını biliyor muydunuz? Zorbalığı yapan kişiyi öğretmenlerine ya da ebeveynlerine bildirip o kişiyi daha fazla kızdırmaktan korkuyor olabilir.

"BENİM BİR İHTİYACIM VAR" DİYOR!

Çocuğunuz hasta numarası yaparak ihtiyacını dile getirmeye çalışıyor. Siz de ona ihtiyacını sorabilirsiniz. Hemen harekete geçmek yerine çocuğunuzun ihtiyacına kulak verin. Belki sınıf öğretmeni yerine resim öğretmeniyle konuşmak daha iyi bir seçenektir. Belki de çocuğunuz kendisi konuşmak istiyor ama nasıl yapabileceği konusunda yardımınıza ihtiyacı var. Hasta numarası yapmasının sebebi ne olursa olsun, ona konuşabileceği alanı açmak size de destek olabileceğiniz kapıları açar. Siz de gerek öğretmenlerinden gerek uzmanlardan konuyla ilgili destek alabilirsiniz.