Çocuğum hep makarna yiyor!

Sevgili ebeveynler, çözüm sizde.

TAM BUĞDAY UNLU MAKARNALARI TERCIH EDIN

Bu makarnalara “diyet makarna” gözüyle bakmayın, besin değeri diğerlerine kıyasla çok daha yüksektir.

SOSLARINIZI BESLEYICI HALE GETIRIN

Domates sosunuza kıyma veya tavuk eklemek makarnayı protein kaynağıyla zenginleştirip oldukça besleyici hale getirecektir.

DOLU DOLU MAKARNA SALATASI HAZIRLAYIN

Aklınıza gelebilecek her tür sebzeyi deneyebilirsiniz. Bir gün marullu ve havuçlu, diğer gün patlıcanlı ve kabaklıyı deneyin. Yoğurtla daha da besleyici bir hale getirebilirsiniz.