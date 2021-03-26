Bebeklik Çocuğum hep makarna yiyor!

Çocuğum hep makarna yiyor!

Bebeklik

Çocuğum hep makarna yiyor!

Her akşam makarna isteyen, başka bir şey görünce burun kıvıran çocukları sık görürüz. Bu durum, makarnanın besin değerinin düşüklüğünden ve dolayısıyla çocuklarının iyi beslenemediğinden yakınan ebeveynleri beraberinde getirir. Diyetisyen Burcu Akgül konu hakkında açıklama yaptı.

26 Mart 2021, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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Sevgili ebeveynler, çözüm sizde.

TAM BUĞDAY UNLU MAKARNALARI TERCIH EDIN

Bu makarnalara “diyet makarna” gözüyle bakmayın, besin değeri diğerlerine kıyasla çok daha yüksektir.

SOSLARINIZI BESLEYICI HALE GETIRIN

Domates sosunuza kıyma veya tavuk eklemek makarnayı protein kaynağıyla zenginleştirip oldukça besleyici hale getirecektir.

DOLU DOLU MAKARNA SALATASI HAZIRLAYIN

Aklınıza gelebilecek her tür sebzeyi deneyebilirsiniz. Bir gün marullu ve havuçlu, diğer gün patlıcanlı ve kabaklıyı deneyin. Yoğurtla daha da besleyici bir hale getirebilirsiniz.

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