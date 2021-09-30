Çocuğum küfür ediyor ne yapmalıyım?

KÜFÜR ETTİĞINDE NE YAPMALIYIZ?

Çocuğunuzun bu davranışının altında yatan nedeni bilmek davranışın yönetebilmek için sağlıklı olan tepkiyi vermenizi sağlar. Bazen çocuklar kullandıkları kelimelerin tam olarak anlamını bilmeyebilirler. Çocuklarınız ile kullandığı kelimelerin seçimi hakkında konuşabilirsiniz. Kullanılan bazı kelimelerin karşımızdaki kişileri incitebileceği üzerine bir sohbet başlatabilirsiniz. Vereceğiniz tepkiler çocuğunuzun bir başka durumda aynı davranışı sergileyip sergilemeyeceği konusunda belirleyici olabilir. Vereceğiniz yoğun duygu içeren tepkiler ya da küfür ettiği anda gülmeniz bu davranışın tekrarlanma sıklığını arttırabilir. Olabildiğince sakin kalıp söylediği sözlerin uygun olmadığını açıklayabilirsiniz. Bu davranışın altında yatan duyguyu yakalamanız ve bu duyguyu kabul ettiğinizi belirten cümleler ile konuşmayı desteklemeniz faydalı olacaktır.

“Çok öfkelendiğini görebiliyorum”.

Duyguları hissetmesinin son derece normal olduğunun vurgulanması, hissettiği duyguların daha olumlu bir ifade ile dışa vurulması için neler yapılabileceğini konuşabilirsiniz. Olumlu baş etme stratejileri konusunda bilgilendirebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte küfür etmesi yerine, rahatsız edici ve kırıcı olmayan başka kelimeler bulabilirsiniz. Hatta uydurabilirsiniz. Aile kurallarını hep birlikte konuşmak, eğer evde bu tarz küfür etme davranışı var ise her üyenin davranışını gözden geçirmesi kritik öneme sahip olacaktır. Kuralları açıkça belirtmek, “Ailemizde herkes birbirine saygılı davranıyor.” gibi ifadelerle açıklamak önemlidir. Çocuğunuzun izlediği programların ve oynadığı oyunların içeriğini gözden geçirin. Takip edebileceğiniz ve öncesinde bilgi sahibi olduğunuz içerikleri izlemesi için teşvik edici olun.