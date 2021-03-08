Çocuğum neden beni anlamıyor?

Daha önce hiç bilmediğiniz bir dilde kendinizi anlatmaya çalıştınız mı? Sizin hiç bilmediğiniz bir dilde biri sizden yardım istedi mi? Eğer başınızdan buna benzer bir şey geçtiyse kendini ifade edememenin ve karşınızdakini anlamamanın ne kadar zorlayıcı bir deneyime dönüştüğünü bilirsiniz.

ŞU AN AKLIMDAN GEÇENLERI ONA SÖYLESEM DE BENI ANLAMAYACAK

Çocuklar özellikle onlardan sorumluluk beklenmeye başlandığı zamanlarda daha kolay hırçınlaşabilirler. Çoğu zaman sorumluluklar onlar için hiçbir şey ifade etmez. Sıkıcı, eğlenceli görünmeyen, ne işe yaradığı belli olmayan şeylerdir. Büyükler onlardan istenileni kızgın ve net bir şekilde söylediği için yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla kendilerini anlatmak için harekete geçmezler. Akıllarından geçeni bizimle paylaşmazlar. Onları anlayabileceğimize inanmazlar.

SORUMLULUKLARI NASIL YORUMLADIKLARINI SORARAK IŞE BAŞLAYIN

Oda toplama, kıyafet düzeni, ödevler, diş fırçalama, oyuncak toplama... Bu liste uzayıp gider. Hatta her eve göre bu listeye eklenip çıkarılacak şeyler değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla sorumlulukların bile doğru bir listesi yoktur. Çocuğunuzdan yapmasını beklediğiniz her neyse ona bu konu hakkında ne düşündüğünü sorabilirsiniz. Fikrinin önemsendiğini bilmek ve yetişkinlerin onu dinlediğini deneyimlemek ona kendini özel hissettirir.

FARK EDILMEK DIRENCI AZALTIR

Duyulduğunu ve dinlendiğini fark eden çocuk, işbirliğine daha açıktır. “Şikayet etsem de beni sabırla dinlemekten vazgeçmiyorlar, demek ki o kadar da acımasız değiller” inancını oluşturabilir. Böylece onlara ulaşmak kolaylaşır.

SİHİRLİ CÜMLELER