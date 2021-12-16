Çocuğum neden ders çalışmıyor?

Çocuklar beyin gelişimleri gereği duygularını yönetme konusunda yetişkinlere göre daha zayıftır. Bu sebeple, ders çalışmak gibi ona sıkıcı gelen bir eylemin sonucunu uzun vadede alacağını görmek onun için kolay olmayacaktır. Çünkü çocuklar yapacağı eylemin sonucunu hemen almak ister. Bu dönem ergenliğe doğru ilerledikçe de çocuğun odağı arkadaş ilişkileri, karşı cinse olan ilgiler gibi ders çalışmaktan ziyade farklı konulara kayabilmektedir. Tüm bunlar beklenen ve sağlıklı süreçlerdir de. Ders çalışma alışkanlığının kazanılması bir sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğun çocuğunuzun günlük hayatta alması gereken diğer sorumluluklardan bir farkı yoktur aslında. Ebeveynler bazen çocuklarına sorumluluk kazandırmak konusunda yanlış inançlara sahip olabiliyorlar.

Çocuğunun zorlanmaması için, ona daha rahat bir yaşam sunabilmek için çocukları yerine onların yapması gerekenlerin sorumluluklarını alan ebeveynleri görebiliyoruz. Erken dönemde çocuğunuzun yaşına ve gelişimine uygun verdiğiniz sorumluluklar (örneğin; oyuncaklarını toplaması, kirlilerini kirli sepetine atması vb.) çocuğunuzun sorumluluk alma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacaktır. Sorumluluk bilinci olan çocukların da ders çalışma, ödevlerini zamanında yapma gibi davranışları daha kolay yapabileceği öngörülmektedir. Her davranışın bir sonucu vardır. Bu davranışın aynı zamanda insan zihninde bir anlamı vardır.

Bir davranış kişi için bir anlam ifade etmezse o davranışın tekrarlanması zor olabilir. Yani ders çalışma davranışını yapabilmek için çocukların bu davranışı neden yapması gerektiğini anlaması gerekir. Bu anlamı onlara verecek kişi siz ebeveynler olacaksınız. Çocuğun ders çalışmaya karşı isteksiz olmasının bir diğer sebebi o dersle ilgili olumsuz deneyimleri ve bunla ilgili olumsuz inançları olabilir. Matematik sınavından istediği notu alamayan çocuk “Çalışsam da yapamayacağım zaten” şeklinde bir düşünceyle bu dersi çalışmıyor olabilir. Bunun gibi olumsuz düşüncelerin değişmesi için çocuğun başarı duygusunu yaşaması etkili olacaktır. Örneğin zorlandığı o dersin yapabildiği konularıyla çalışmaya başlamak çocuğun motivasyonunu artıracaktır.