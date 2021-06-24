Çocuğum sebze yemiyor ne yapmalıyım?

Nasıl ki biz yetişkinler her sebzeyi sevmiyor ve yemiyoruz, elbette ki çocukların da sevmediği ve yemediği sebzeler olabilir. Fakat burada konuya biraz açıklık getirmekte yarar var. Çocukken sevmediğiniz ama şu an bayıla bayıla tükettiğiniz bir sebze var mı? Benim var, enginar! Bu ne demek? Ya sebzeyi seveceğim şekle dönüştürdüm ya da damak zevkim değişti. İkisi de tabii ki mümkün. Ben yine de ilk seçenekte duruyorum çünkü enginardan salata yapmaya başladım. Şimdi bayılarak yiyorum. Diyelim ki çocuğunuz standart tencerede pişen kabak yemeğini yemiyor. Bırakın yemesin. Ama “kabak yemiyor” deyip işin peşini de bırakmayın derim. Bir de salatasını denesenize! Yoğurtlu kabak salatası, belki de onu sever. Belki de fırına atıp baharatladığınızda çok daha hoşuna gidecek. Siz ebeveyni olarak yapmayı deneyin, o da tatmayı denesin, baktınız hiç yemiyor; yemesin! Lütfen zorlamayın, kabaktan alacağı besin değerini başka sebzelerden de alabilir. Endişelenmeyin ve beslenmesini diğer sebzelerle çeşitlendirin. Hem belki yıllar sonra en sevdiği sebzenin kabağa dönüştüğünü görürsünüz