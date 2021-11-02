Çocuğum süt içince karnı ağrıyor
Besin değeri oldukça yüksek olan süt, bazı çocuklar ve yetişkinlerde karın ağrısı, şişkinlik veya ishal gibi durumlara sebebiyet verebilir. Sütün içerisinde “laktoz” dediğimiz bir karbonhidrat çeşidi bulunur. Bu laktozu sindirebilmek, parçalara ayırabilmek için vücudumuzda “laktaz” enzimi mevcuttur. Bazı çocuklarda/bireylerde bu enzim yetersizliğine bağlı olarak sütteki laktoz sindirilemez. Diyetisyen Burcu Akgül Şen konu hakkında bilgi verdi.
02 Kasım 2021, Salı 14:35 Son Güncelleme:
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Sindirimde sorun olduğunda da çocukta/ yetişkinde karın ağrısına ve ishale sebebiyet verir. (Bu durumda ilk olarak alanında uzman bir hekime gidilmelidir.) Çocukta laktoz sindirme güçlüğü varsa laktoz içeren besinler veya tolere edebilirliğine göre sadece süt beslenme planından çıkarılır. Yoğurt ve peynir süt ürünü olmasına rağmen (görülen işlemler sebebiyle); sütteki laktozu tolere edemeyip yoğurtta ve/veya peynirde herhangi bir sindirim güçlüğü yaşamayan da birçok birey mevcuttur. Laktoza bağlı sindirim güçlüğü durumunda piyasada bulanan laktozsuz sütler tüketilebilir veya tüm süt grubu ihtiyacı yoğurt ve peynirden karşılanabilir. Eğer çocuk, tolere edebiliyorsa yoğurt ve peynire normal formda, laktozlu olarak, devam edebilir
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