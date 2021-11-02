Çocuğum süt içince karnı ağrıyor

Sindirimde sorun olduğunda da çocukta/ yetişkinde karın ağrısına ve ishale sebebiyet verir. (Bu durumda ilk olarak alanında uzman bir hekime gidilmelidir.) Çocukta laktoz sindirme güçlüğü varsa laktoz içeren besinler veya tolere edebilirliğine göre sadece süt beslenme planından çıkarılır. Yoğurt ve peynir süt ürünü olmasına rağmen (görülen işlemler sebebiyle); sütteki laktozu tolere edemeyip yoğurtta ve/veya peynirde herhangi bir sindirim güçlüğü yaşamayan da birçok birey mevcuttur. Laktoza bağlı sindirim güçlüğü durumunda piyasada bulanan laktozsuz sütler tüketilebilir veya tüm süt grubu ihtiyacı yoğurt ve peynirden karşılanabilir. Eğer çocuk, tolere edebiliyorsa yoğurt ve peynire normal formda, laktozlu olarak, devam edebilir