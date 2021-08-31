Çocuğum yalan söylüyor!

YALAN SÖYLEME DAVRANIŞININ ALTINDA BİRDEN FAZLA SEBEP OLABİLİR

Özellikle küçük yaştaki çocuklar gerçekleşmesini istedikleri bir durum hakkında yalan söyleyebilirler. Örneğin, kardeşinin olmasını isteyen bir çocuğun tüm arkadaşlarına ve öğretmenlerine bir kardeşi olacağı haberini vermesi bu duruma örnek verilebilir. Bazı durumlarda çocuklar yaptıkları davranışların sonuçlarından kaçınmak istedikleri için yalana başvurabilirler. Çok fazla yargılandığını, kendisine kızılacağını ve istemediği sonuçlarla karşılaşacağını düşünen çocuklar yalan söylemeyi tercih edebilirler. Böylece kendilerini olası kötü sonuçlardan koruduklarını düşünebilirler. Çocuklar zaman zaman yalan söylemenin nasıl bir sonucu olduğunu merak ettikleri için de bu eylemi gerçekleştirebilirler. Ergenlik dönemiyle birlikte bir grubun üyesi olmak, arkadaşlarını etkilemek, arkadaşlarına uyum sağlamak ya da arkadaşlarını kırmamak adına ergenler yalan söyleyebilirler.

EBEVEYNLER YALAN KARŞISINDA NASIL BIR YOL IZLEMELI?

Dürüst olmanın önemini vurgulayın, gerçekleşen davranış her ne olursa olsun dürüst bir şekilde ifade etmesi için cesaretlendirin. Bu nedenle kendi davranış örüntülerinizin farkında olmanız önemli bir başlangıç noktası olabilir. İstemediğiniz bir durum söz konusu olduğunda ne tür tepkiler veriyorsunuz? Bu sorunun cevabını açık bir şekilde cevaplayın. Çocuğunuzun davranışının altındaki ihtiyacı görmeye çalışın. Çocuğunuzun neden böyle bir davranışı sergilediğinin olası sebeplerini bulduğunuzda, çocuğunuzu anlayabilir ve daha gerçekçi bir çözüm bulmanız kolaylaşabilir. Rol model olun, unutmayalım ki bizim davranışlarımız aracılığıyla hayatı deneyimleme fırsatı yakalıyorlar. Yalan söylediğini fark ettiğinizde ani tepkiler vermek yerine, sakinleşmeyi bekleyin.