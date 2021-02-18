Çocuğuma güveniyorum!

Özgüveni kısaca tanımlamak istersek kendimize inanmak ve güvenmek diyebiliriz. Doğuştan getirdiğimiz özellikler, yetiştirilme tarzı, içinde yaşadığımız sosyal çevre ve kendi tutumlarımız özgüvenin şekillenmesindeki bazı etkenlerdir. Buradan şunu anlayabiliriz ki çocuklarımızın öz güvenli birey olmasını sağlamak bizlerin elinde.Psikolojik Danışman Talip Tepe konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

PEKI ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜVENINI NASIL GELIŞTIREBILIRIZ?

Bunun için ilk yapmamız gereken şey tabii ki onları sevmek ve değerli olduklarını hissettirmek. Ikinci olarak çocuğumuzun kendisine güvenmesini sağlayacak ortam sunmalıyız. Sürekli yargılandığını eleştirildiğini düşünen çocukların kendilerine olan güven duygusunda azalma olmakla birlikte bir süre sonra bunu hayatlarına farkında olmadan uygulayabilmektedirler. Üçüncü olarak ise şunu ekleyebiliriz

HER ZAMAN DÜRÜST OL

Emin olun hiç kimse mükemmel değil herkes hata yapabiliyor ve gerek başarılı gerekse başarısız olduğu durumlar yaşayabiliyor. Çocuklarımızın da hata yapabilecekleri kabullenip bu noktada her daim bize karşı dürüst olması gerektiği doğrusuyla yanlışıyla onu her şekilde kabul ettiğimizi söylemeliyiz.

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