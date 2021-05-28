Çocuğuma hijyeni nasıl öğretebilirim?

Bu süreci çocuğunuza öğretmeye başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey sabırlı olmak. Çünkü çocuğunuzla bu konuyu ilk konuşmanızda hemen sonuç alamayabilirsiniz. Bu yüzden öncelikli olarak çocuğunuz, o bunu fark etmese de, sizin sabırlı olmanıza ihtiyaç duyar. Hijyeni öğretmek için uygulayabileceğiniz 3 adım: Çocuk hijyeni ilk önce anne-babasını gözlemleyerek öğrenir, sizi kendine model alır, sizin uyguladığınız hijyen rutinini taklit eder. O yüzden çocuğunuza kazandırmak istediğini bir rutin varsa, ilk önce kendiniz bu rutine başlayın! Belirlediğiniz rutini uygularken çocuğunuzu da çağırın ve beraber yapmayı deneyin.

Eğer gelmemekte direniyorsa küçük oyunlara çevirebilirsiniz. Mesela yemekten sonra ellerini yıkamasını istiyorsanız sofradan kalktıktan sonra “Ellerimi yıkamama yardımcı olur musun?” ya da “Kim ellerini en temiz yıkayacak hadi yarışalım!” gibi küçük oyunlarla onu harekete geçirebilirsiniz. Çocuğunuza temizliği sevdirmek için bir sonraki alışverişinizde el sabununu veya kendi şampuanını seçmesine izin verin. Mikroplardan ve onların sebep olduğu hastalıklardan bahsederken onu korkutmadan anlatmanız çok önemli. Çocuğunuzu karşınıza alıp bu konuyu konuşmaktansa onunla oyun oynayarak istediğiniz mesajı oyun yoluyla vermeniz çocuğunuz için hem daha öğretici hem de daha akılda kalıcı olacaktır. Hele ki çocuğunuz 2-3 yaş aralığındaysa eğitim konusu bol tekrarlı ve istikrarlı bir şekilde verilmelidir. O yüzden bu oyunları belirli aralıklarla oynamanız hijyen kavramanın zihninde daha sağlam oturmasını sağlar.