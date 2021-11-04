Çocuğuma söz geçirmekte zorlanıyorum!

ETKİLİ İLETİŞİM KURMA

Çocuklara istediklerini vermemek ya da hayır demek bazen ebeveynler tarafından uygulanması zor olabilir. Ancak unutulmaması gereken bir detay ise çocuklar her ne kadar bu sınırları aşmaya çalışsa da bir yandan yine bu sınırlar onları güvende hissettirir. Çocuklar çok katı kurallar ile dışardaki dünyayı keşfetme imkânları olmayacağı gibi, tüm isteklerinin hiçbir sınır olmaksızın ulaşılabilir olması da onları yalnız bırakacaktır. Bu nedenle bu hassas dengeyi sağlamak zor ama bir o kadar da önemlidir. Bu dengeyi sağlamanın hassas noktalarından biri çocuğunuzun sizinle nasıl iletişime geçmesine istiyorsanız sizin de o dille konuşup model olmanız. Çocuğunuz yanlış bir şey yaptığında, sizinle aynı fikirde olmadığı zamanlarda onu cezalandırmamak veya düşüncelerini küçümsememek bu adımlardan biri. Bunun yerine kendi duygu ve düşüncelerinizi yapıcı bir dille iletmeye çalışın. Böylelikle ileriki yaşamında kuracağı ilişkilerde de kullanacağı etkili bir iletişimi siz modellemiş olursunuz.

KURAL KOYULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Koyulacak sınırları çocuğunuzla birlikte bunu masaya yatırın ve beraber bir kural koyun.

Beklentileriniz açık ve net olsun.

Mutlaka çocuğunuzun yaş ve gelişimine uygun kurallar koymaya gayret edin (örneğin; 7 yaşındaki bir çocuk yatma saatiyle ilgili bir kuraldan daha fazla faydalanırken, aynı şey 16 yaşındaki bir ergene aynı olumlu etkiyi getirmeyecektir).

Sınırlar uygulamaya geçildiği zaman her iki ebeveyn de kararlaştırılan kurallar hakkında hem fikir olmalıdır.

Tutarlılık sağlayan fakat gerektiği özel durumlarda konulan sınırlarda esneklik göstermeye hazır olun (örneğin; bir yaş günü partisi kutlandığı zaman yatma saatiyle ilgili kurallar esnetilebilir). Evdeki sınırların netleştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması, çocukların kendini daha rahat hissedeceği ve ifade edebileceği bir ortam oluşturur. Koyulan sağlıklı sınırlar aynı zamanda karar verme becerisini geliştirmeye olanak sağlayan bir düzen sağlar.