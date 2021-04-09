Çocuğuma ya her zaman tencere yemeği yapamıyorsam?

Biz yetişkinler, rutin hayatın koşuşturmacasında zaman zaman beslenmemizi arka plana atabiliyoruz. Evde bir çocuk olduğunda bu durum, çocuğun yetersiz beslenmesi endişesine dönüşebiliyor. Eve geç gelindiğinde, mesaiye kalındığında veya şu an hali hazırda evden dahi çalışılsa yoğunluktan akşam öğünleri geç saate kalabiliyor. Hal böyle olunca pratik ama besleyici öğünler oldukça işlevsel hale geliyor.

Gelin kurtarıcı çözümlere birlikte göz atalım.

1-Buzdolabında önceden yıkayıp ve kurutup hava almayacak bir kapta sakladığınız yeşillikleriniz olsun.

2-Buzluğunuzda önceden haşlayıp stokladığınız nohut veya yeşil mercimek gibi kuru baklagilleriniz olsun.

3-Peyniri veya yoğurdu buzdolabınızdan eksik etmeyin. Önceden yıkanmış yeşillikler olduğunda hızlıca salata yapabilirsiniz. Salatanızın protein içeriğini arttırmak istiyorsanız, buzlukta sakladığınız kuru baklagillere veya çoğumuzun evinde eksik olmayan peynire yönelebilirsiniz. Dar vakitlerde kurtarıcınız olacak.