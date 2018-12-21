'Çocuğumu ısırdı' diyerek sokak köpeklerini vurdu!

Adana'da Tuncay K., oğlu M.C.K.’yı alışveriş yapması için pastaneye gönderdi. Bir süre M.C.K. ağlayarak büyük korku yaşamış halde eve döndü. Tuncay K., daha sonra sakinleştirdiği çocuğunun köpekler tarafından kovalandığını öğrendi.

Daha sonra evden bulundurma ruhsatlı pompalı av tüfeğini alan Tuncay K., Kurttepe Parkı’na giderek burada bulunan köpeklere ateş açtı. Köpeklerden biri telef olurken diğer köpek ise ayaklarından yaralandı. Silah sesleri duyan vatandaşlar ise Tuncay K.’ya tepki gösterdi. Bunun üzerine Tuncay K., öfkeli kişilere elindeki pompalı tüfeği gösterdi. Onlar da korkup kaçtı.

YARALI KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Parkın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Tuncay K. olduğunu saptadı. Evinde gözaltına alınan Tuncay K., sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Sabıkası bulunmayan Tuncay K., 'mala zarar verme ve silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

'OĞLUMA SALDIRDI'

Emniyet'teki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi’ne sevk götürülen Tuncay K., gazetecilere "Köpekler oğlumu ısırdı. Yetkililere defalarca telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını çekip yolladım. 10-15 kadar sahipsiz köpek var, hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım" dedi.

Adliyede sevk edilen Tuncay K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)