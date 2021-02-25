Çocuğumuz her şeyi bize bakarak öğrenir

Çocukta görülen olumsuzlukta çocuk sorumlu tutulmamalıdır. Çünkü iyi bir gözlemci olan çocuklar olumlu olumsuz, çevrelerinde izledikleri tüm davranışları taklit eder ve bu taklit ettiklerini oyunlarında kullanır ve yansıtırlar. Eğer annenin ya da babanın bir diğerine yalan söylediğini gözlemlemiş ise yalanı öğrenebilir, ya da ebeveynleri inatçılık, önyargı vb. yaklaşıma sahip ise çocukta bu yaklaşımı zamanla keşfederek aynı tutum ve yaklaşım ile hareket edecektir. Ör: Çocuk tadını merak ettiği bir yiyeceğe yönelirken annenin de aynı şekilde kendisine uzatılan bu yiyeceğe karşı, ”Ben onu sevmem.” Dediğine şahit olduğunda aynı şekilde annedeki önyargı çocukta yeni tatlara karşı önyargı duygusunu geliştirmiş olur. Bununla birlikte baba eğer yüksek sesle konuşuyor ise çocuk da zamanla yüksek sesle konuşacaktır.





Evde uygulanan şiddet ya da ebeveynin kötü sözler kullanması yine çocuk için olumsuz bir davranışı taklit ederek ebeveyni gibi davranmasına sebep olacaktır. Çünkü bazen siz farkında olamasanız bile çocuklar her şeyi izler ve öğrenirler. Eğer çocuğunuza kendi kendine yemek yeme alışkanlığını kazandırmayı istiyorsanız sizinle aynı masada oturarak kendine ait tabağını ve yemeğini önüne koyarak hiçbir müdahalede bulunmadan siz yemeğinizi yerken çocuğunuzun da sizi izleyecek yani gözlem yoluyla taklit ederek nasıl kaşığı eline alıp yemeğini yemesi gerektiğini zamanla öğrenecektir





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