Çocuğumuza bakım verenlerle nasıl ilişki kurmalıyız?

Bu konuda büyüklerimizde genel anlamda ilk dikkatimizi çeken şey kendi çocuklarını yetiştirirken müsaade etmedikleri şeylere, torunları söz konusu olduğunda izin vermeleri… Bu da ilk bakım veren anne ve dolaylı bakım veren büyüklerimiz arasında bir çatışmaya yol açabiliyor.

ÇATIŞMA YAŞAMAYIN

Aslen burada öncelik olarak şunu unutmamalıyız ki bu bebeğin bir annesi, bir babası var ve ben büyümesine, bakımına destek oluyorum. Ben onun büyükannesi veya dedesiyim. Bu anlamda bu bebeğin tüm sorumluluğu annesi ve babasına aittir ve sizler sadece elinizden geldiğince destek gösterebilirsiniz. Bunun yanında çocukla ilgili anne ve babası tarafından alınan kararlara, giyimine, sağlıkla ilgili sürecine ve dikkat edilmesi gereken şeylere saygılı olmanız gerekir ve asla bebeğin yanında anne ve babasını eleştirmemelisiniz.

Zaten bebek, çalışmak zorunda kalan annesinden ayrılırken bir travma yaşar ve bu eleştiriler, ileri yaşlarda çocukta bir 'terk edilme' ve 'istenmiyorum' duygusuna yol açabilir. Elbette anne ve baba olmayı özlemiş olabilirsiniz, torununuzda çocuğunuzu görüyor olabilir ve hatta daha fazla seviyor olabilirsiniz. Sizin döneminizde yapılan bebek bakımına dair uygulamalar günümüzde değişmiş olabilir ya da gelininizin veya kızınızın anneliği sizinkinden farklı olabilir. Bebeğini bırakmış bir anneye karşı empati kurabilmek, onu anlamak ve ona yardımcı olduğunuzu hatırlayarak samimi bir destek gösterebilmek bu noktada önemlidir. Fakat bu demek değil ki verilen desteğin de hakkı verilmesin. Anneler ve babalar olarak bu değerli desteğe gönüllü olan büyüklerimizin de hakkını vermek, onları el üstünde tutmak, varsa sorunlarını şefkatli bir üslup ile konuşmak, talepleri açıklayıcı şekilde iletmek ve güven duymak zorundasınız.

Klinik Nöropsikoloji Bilim İnsanı İlkgün Demir



