Etkinlik Rehberi Çocuğun dikkat yeteneğini geliştiren şişe oyunu

Çocuğun dikkat yeteneğini geliştiren şişe oyunu

Etkinlik Rehberi

Çocuğun dikkat yeteneğini geliştiren şişe oyunu

Bu oyun çocuğunuza dikkatini odaklamayı, algılamayı ve el-göz koordinasyonu sağlayabilmeyi öğretir.

19 Şubat 2021, Cuma 14:43 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Plastik bir şişe, kalın ip ve plastik bardaklar / Yaş: 3

NASIL OYNANIR?

 Şişenin ipten sallanabileceği şekilde şişenin kapak kısmını ipe bağlayın. Sonra masaya plastik bardakları yerleştirin. Oyunumuz çok kısa sürede hazır oldu! Şimdi de çocuğunuzdan siz bardakların üstünden ip ile şişeyi sallarken, şişeye değmeden bardakları yakalamasını isteyin


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