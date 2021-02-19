Çocuğun dikkat yeteneğini geliştiren şişe oyunu

MALZEMELER

Plastik bir şişe, kalın ip ve plastik bardaklar / Yaş: 3

NASIL OYNANIR?

Şişenin ipten sallanabileceği şekilde şişenin kapak kısmını ipe bağlayın. Sonra masaya plastik bardakları yerleştirin. Oyunumuz çok kısa sürede hazır oldu! Şimdi de çocuğunuzdan siz bardakların üstünden ip ile şişeyi sallarken, şişeye değmeden bardakları yakalamasını isteyin





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