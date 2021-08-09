Çocuğunuz ekrandan uzak kalamıyor mu?
İnternet, çocuklara bilgilenmede ve eğitimde büyük yararlar sağlar. Bilgisayar oyunlarıyla çocukların eğlenmesine yardımcı olabilir. Ancak amacının dışında, yanlış, aşırı kullanıldığında zarar verici olur. Olumsuz sonuçlar için en büyük risk grubunda gelişimini henüz tamamlamamış olan çocuklar ve ergenler var. Kolay ulaşılması, yoğun uyaran içermesi, kolay sosyal iletişim sağlaması gibi nitelikleri yüzünden internet ortamı problemli kullanım ve bağımlılık için risk taşır.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
BAĞIMLILIK KISTASLARI
Bağımlılık diyebilmemiz için bazı kıstaslarımız var. Eğer çocuğunuz şu sorunları yaşıyorsa bir uzmana başvurun: İnternetin aşırı kullanılması, Gittikçe internette kalınan sürenin yetmemesi ve artırılması, İnternet kullanımı ile ilgili zihinsel uğraşının olması, Planladığından daha uzun süre internette kalma, Uzak durabilmek için başarısız girişimlerde bulunma yani uzak kalamama, Kullanma süresi ile ilgili yalan söyleme, Azaltma ya da kesme durumunda huzursuzluk, mutsuzluk ya da sinirlilik yaşama, İnternet kullanımı nedeniyle akademik, aile ve arkadaş ilişkilerinde sorun yaşama.
RİSKLI YAŞLARA DİKKAT!
İnternet bağımlılığı her yaşta görülebilir. Ancak en büyük risk grubu 12-18 yaş arası gençlerdir. Ülkemizde de yoğun bir genç nüfus var, yani risk grubu açısından yüksek bir potansiyele sahibiz. İnternet bağımlılığı her iki cinste görülse de erkeklerde kızlara oranla 2-3 kat fazla. PANDEMI UYGUN ZEMIN HAZIRLADI Uygun internet kullanımı çocukların eğitim ve öğretime devam etmeleri için önemli. Ayrıca çocuklar arasındaki sosyal etkileşimi kolaylaştırır, boş zaman etkinliği için fırsat sağlar. Fakat COVID-19 krizi ile çocuklar zamanlarının önemli bir bölümünü çevrimiçi olarak geçirdi. Bu da çocuklarda ve gençlerde sorunlu internet kullanımını, internet bağımlılığını artırdı.
ONLINE OYUNLARDA YÜZDE 75 ARTIŞ
Pandemi sürecinde internet, online oyunlar ve sosyal medya kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Evde kalma zorunlulukları ve karantinalar sürecinde internet kullanımında yüzde 50-75, çevrimiçi oyun etkinliğinde yüzde 75’lik bir artış oldu. Sosyal medya kullanım süresi ise normal süreden yüzde 87 daha yüksek bulundu. Biz ruh sağlığı uzmanları, çocuk ve gençlerin ruh sağlığının korunmasında dengeli bir ekran kullanımı öneriyoruz. Çünkü televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazların aşırı kullanılması çocuğun yaşamını altüst