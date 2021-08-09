Çocuğunuz ekrandan uzak kalamıyor mu?

BAĞIMLILIK KISTASLARI

Bağımlılık diyebilmemiz için bazı kıstaslarımız var. Eğer çocuğunuz şu sorunları yaşıyorsa bir uzmana başvurun: İnternetin aşırı kullanılması, Gittikçe internette kalınan sürenin yetmemesi ve artırılması, İnternet kullanımı ile ilgili zihinsel uğraşının olması, Planladığından daha uzun süre internette kalma, Uzak durabilmek için başarısız girişimlerde bulunma yani uzak kalamama, Kullanma süresi ile ilgili yalan söyleme, Azaltma ya da kesme durumunda huzursuzluk, mutsuzluk ya da sinirlilik yaşama, İnternet kullanımı nedeniyle akademik, aile ve arkadaş ilişkilerinde sorun yaşama.

RİSKLI YAŞLARA DİKKAT!

İnternet bağımlılığı her yaşta görülebilir. Ancak en büyük risk grubu 12-18 yaş arası gençlerdir. Ülkemizde de yoğun bir genç nüfus var, yani risk grubu açısından yüksek bir potansiyele sahibiz. İnternet bağımlılığı her iki cinste görülse de erkeklerde kızlara oranla 2-3 kat fazla. PANDEMI UYGUN ZEMIN HAZIRLADI Uygun internet kullanımı çocukların eğitim ve öğretime devam etmeleri için önemli. Ayrıca çocuklar arasındaki sosyal etkileşimi kolaylaştırır, boş zaman etkinliği için fırsat sağlar. Fakat COVID-19 krizi ile çocuklar zamanlarının önemli bir bölümünü çevrimiçi olarak geçirdi. Bu da çocuklarda ve gençlerde sorunlu internet kullanımını, internet bağımlılığını artırdı.

ONLINE OYUNLARDA YÜZDE 75 ARTIŞ

Pandemi sürecinde internet, online oyunlar ve sosyal medya kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Evde kalma zorunlulukları ve karantinalar sürecinde internet kullanımında yüzde 50-75, çevrimiçi oyun etkinliğinde yüzde 75’lik bir artış oldu. Sosyal medya kullanım süresi ise normal süreden yüzde 87 daha yüksek bulundu. Biz ruh sağlığı uzmanları, çocuk ve gençlerin ruh sağlığının korunmasında dengeli bir ekran kullanımı öneriyoruz. Çünkü televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazların aşırı kullanılması çocuğun yaşamını altüst