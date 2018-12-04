Çocuğunuz erken ergenliğe girmiş olabilir mi?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, “Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde kızlarda memelerin büyümesi ve genital bölgede kıllanma, kadınlara özgü yağ dağılımı; erkeklerde testislerin ve penisin büyümesi ile birlikte her iki cinste genital bölgede kıllanma gibi cinse ait görünür değişikliklerin yanı sıra üreme yeteneğinin kazanılması ve hızlı boy uzaması gibi önemli gelişmeler olur. Ergenliğin sonuna doğru kızlarda adet kanamaları, erkeklerde ejakülasyon başlar ve bunlar olduktan bir süre sonra da boy uzaması durur” diye konuştu.

ERKEN ERGENLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Erken ergenliğin tedavisi hakkında bilgiler veren Özkılıç, yaşam tarzındaki değişikliklerle erken ergenliğin önüne geçilebileceğini vurguladı. “Erken ergenlik tedavisi salınımı artan hormonları baskılayan ilaçlarla yapılmaktadır” diyen Özkılıç, “ Çocuk endokrinoloji merkezlerinde bu tedaviler uygulanır. Normal ergenlik yaşında tedavi sonlandırıldıktan sonra 6 ay içinde ergenlik yeniden başlamaktadır. Tedavinin bazı olgularda görülen kilo artışı dışında belirgin yan etkisi görülmemiştir” dedi. Beslenmede hormonlu, katkı maddeli meyve ve sebzelerden, ambalajlı market ürünlerinden uzak durulması gerektiğini ifade eden Özkılıç, “Erken ergenliğin en önemli sebeplerinden biri obezite olduğundan obeziteye yol açacak hareketsiz, bilgisayar başında yaşam yerine spor ağırlıklı hareketli bir yaşam tarzı önerilmektedir. Ayrıca erken ergenlikte bazı plastik maddelerde bulunan kimyasal maddelerin rolünün olduğu da tespit edilmiştir” diye konuştu.

ERKEN ERGENLİĞE GİRENLER AKRANLARINA GÖRE DAHA KISA KALIYOR

Dr. Özkılıç, “Erken ergenliğe giren çocuklar başlangıçta hızla uzuyor ve akranlarına göre daha uzun oluyor. Ancak normale göre kemik gelişimi hızlı başlayıp sonradan erken duruyor. Bu durum yetişkinlere göre daha kısa olmalarına neden oluyor. Erken tedavi, özellikle çok küçük çocuklarda boyun daha uzun olabilmesini sağlıyor. Ayrıca erken ergenlik, çocuklarda birtakım psikolojik sorunlara da yol açıyor” dedi.

ERKEN ERGENLİĞİN SEBEBİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR ANCAK…

“Erken ergenliğin sebebi tam olarak bilinmese de, genetik faktörler ve etnik kökenin etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır” diyen Dr. Özkılıç, “Kız çocukları genelde, annelerinin ilk adet yaşında adet görür. Yani çocukların ergenlik başlangıç yaşı anne ve babalarınınki gibidir. Ebeveynlerin ergenliğe girdiği yaş, çocuğun yaşını da etkiliyor” ifadesini kullandı.



