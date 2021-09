Çocuğunuz hangi besinden ne kadar tüketiyor?

1-HER GÜN YUMURTA

Et, tavuk, balık, yumurta önemli protein kaynaklarıdır; zihinsel ve psikomotor gelişimde çok önemlidir. Çocuklar et grubundan günde 3 adet köfte büyüklüğünde et (90-100 g) tüketmeli. Balık, diğer hayvansal ürünlerden farklı olarak omega 3 ve D vitamini yönünden zengindir. Çocuklar haftada 2 öğün balık yemeli. Yumurtanın protein içeriği yüksektir, sabah kahvaltıda mükemmel bir protein kaynağıdır. Herhangi bir sağlık problemi yoksa her sabah tüketilebilir.

2-GÜNDE 6 PORSİYON TAHIL

Öğünlerde ekmek, tahıl ve makarna iyi bir kompleks karbonhidrat kaynağı olduğundan çocukların aktiviteleri için gereken enerjiyi sağlarlar. Çocukların günlük 6 porsiyon tahıl ürünleri (3 dilim ekmek, 9-10 yemek kaşığı pilav ya da makarna) tüketmesi önerilir.

3 HAFTADA 2 KEZ KURUBAKLAGİL

Kurubaklagiller (fasulye, nohut, barbunya, mercimek) ve badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişler bitkisel protein kaynaklarıdır. Kurubaklagillerin lif içerikleri oldukça fazladır. Kompleks karbonhidrat ve proteinler yönünden de zengindirler. Haftada 2 kez öğle ya da akşam yemeğinde tüketilebilir.

4-GÜNDE 2 BARDAK SÜT YA DA YOĞURT

Çocukların süt ve süt ürünleri grubundan günde 2 bardak inek sütü veya yoğurt, ayran tüketmesi gerekli. Aşırı süt tüketimi diğer besinlerin alımını azaltır, demir gereksinimini karşılamaz, içerdiği kalsiyum demir emilimini bozabilir.

5-HER GÜN 2-3 KASE SEBZE-MEYVE

Çocuklara meyve-sebze grubundan günde 2-3 kase kadar mevsim meyve ve sebzeleri verilmeli. Meyve suları lif yönünden fakirdir, bu nedenle meyvenin kendisinin tüketilmesini öneriyoruz. Meyve suyu, özellikle ticari olarak satılan hazır meyve suları içerdikleri şeker nedeniyle yüksek kalori verir, doygunluk yaratır, diş çürüğüne neden olur. Meyve suyu tüketilecekse taze sıkılmış meyve suyu verilmeli. Günlük meyve alımının en fazla yarısı meyve suyu olarak tüketilmeli. 1 bardak meyve suyu, 2 porsiyon meyveye eş değerdir.

Çocuklara şekerleme, hazır kurabiye, kek, mısır şurubu eklenmiş hazır gıdalar verilmemeli. Bal, reçel ve marmelat gibi gıdaların olabildiğince az tüketilmesi sağlanmalı. Şekerli içecekler (gazoz, kola, hazır meyve suyu, limonata gibi) çocukların beslenmesinde yer almamalı. Su, ayran, bitki ve meyve çayları verilebilir. Ayaküstü atıştırmalık olarak tanımlanabilecek (fastfood) yiyecekler çocuk beslenmesinde yer almamalı. Kalorilerinin çok yüksek oluşu, doymamış yağ ve kolesterol içermeleri, vitamin, mineral ve liften fakir oluşları sağlıksız beslenme alışkanlığına yol açar. Çocuğunuz için en iyi seçim evde sağlıklı pişirme kurallarına uygun hazırlanmış yiyeceklerdir