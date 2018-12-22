Çocuğunuz kafa travması geçirirse bu 10 öneriye çok dikkat edin!

Denge ve koruma mekanizmalarının tam gelişmemiş olması nedeniyle ilk 7 yaşta kafa travmaları sık görülüyor. Çocukluk çağındaki kafa travmaları genellikle ciddi sorunlara neden olmazken yine de anne babaların belirtiler konusunda dikkatli olması gerekiyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mustafa Önöz, çocukluk çağında yaşanan kafa travmaları ve anne babaların dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi:

ÇOCUĞUNUZDAKİ BELİRTİLERİ TAKİP EDİN

Kafa travmaları genellikle trafik kazalarında görülmekle birlikte daha erken dönemde yürümeye yeni başlayan ya da hareketli çocuklarda düşmeye bağlı olarak yaşanabiliyor. Çocukluk çağında yaşanan kafa travmalarının büyük bir çoğunluğu ciddi sağlık sorunlara neden olmaz. Ancak yine de anne babaların travmanın ardından yaşanan belirtileri bilmesi ve buna göre hareket etmesi önemlidir.

Hafif kafa travması sınıfında değerlendirilen, erişkin veya çocuk hastalarda taburculuktan birkaç gün sonrasına kadar;

• Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı, bayılma, anlama ve konuşma problemi

• Uyanık olunması beklenen saatlerde bebeğin uyuklaması

• Burun veya kulaktan saydam sıvı ya da kan gelmesi

• Bas ağrısı yakınması

• 5-6 kez fışkırır tarzda kusma

• Denge kaybı veya yürümede problem

• Bulanık, çift görme veya ani görme kaybı

• Her iki kolda veya bacakta güçsüzlük

• Epilepsi yani sara nöbeti veya kasılmalar

• Bebeklerde etrafa ilginin azalması, emme veya yeme bozukluğu görüldüğünde en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı.

Bebek ve çocuklar kendi durumunu ifade edemeyeceği için gözlem süresinin daha uzun olması ve yakın takip gereklidir. Kafa travmalarının yarattığı etkinin belirlenmesinde tomografi önemli bir yer tutar. Ancak hafif travmalarda genellikle bu tetkik gerekli olmazç Bu konuda doktorun tavsiyeleri önemlidir.

Kafa travmalarından sonra yaşanan ağrının giderilmesi için ağrı kesiciler kullanılabilir. Ağrı kesici kullanılacaksa doktorun önerdiği ağrı kesicilerin alınması gerekir.

YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYAN 10 ÖNERİ

1. Kafa travmasının ardından çocuk mümkün olduğu kadar az hareket ettirilmeli.

2. Kafada travmaya ait şişlik ya da açık yara olup olmadığı kontrol edilmeli.

3. Travma sonrası ciltte kanamaya neden olan bir yara ya da kesi varsa steril bir gazlı bez veya temiz tampon uygulanarak kanama durdurulmalı.

4. Yara sadece su ile yıkanmalı.

5. Travmanın olduğu bölgeye soğuk uygulaması morarmayı giderebileceği gibi şişliğin artmasını da önler.

6. İlk birkaç tıbbi yardıma ulaşabileceğiniz bir bölgede bulunulmalı.

7. Çocuğun bir süre dinlendirilmesi ve stresten uzak durması sağlanmalı.

8. İlk 24 saat içinde kendiliğinden ve fışkırır tarzda kusmalar yaşanırsa en kısa sürede donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

9. Şikayeti olmayan çocuklarda normal beslenme ve uyku düzenine devam edilip 2 saat arayla çocuktaki belirtiler kontrol edilmeli. Uyuyorsa uyandırılıp konuşmasına ve uyanıklığına bakılmalı.

10. Kanama bozukluğu gibi sistemik bilinen bir rahatsızlığı olan çocuklar hiçbir belirtiye bakılmaksızın kısa sürede bir uzmana gösterilmeli.







