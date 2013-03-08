Çocuğunuz kusuyorsa ishal olabilir

Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fazlı Yılmazer, ishalde kullanılacak en önemli tedavinin ise yoğurt ve kefir tüketiminin artırılması, muz, şeftali, yağsız pilav-makarna ve patates tüketilmesi olduğunu söyledi.

İshal özellikle ilk ve orta okul çağındaki çocukları tehdit ediyor. Okulların kalabalık oluşu adeta ishale davetiye çıkarıyor çünkü ishal bulaşıcı bir hastalık. Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fazlı Yılmazer, bu noktada aileleri uyarıyor.

Dr. Fazlı Yılmazer, anne babaların okul çağındaki çocuklarının sağlıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Çocuklarda görülen ishalin, vücutlarındaki su kaybı yetişkinlere göre çok hızlı olduğu için daha tehlikeli olduğuna işaret eden Dr. Yılmazer “Gelişmekte olan ülkelerde çocuklarda yıllık 1,5 milyar ishal atağı görülür ve bunlardan yaklaşık 4 milyonu ölümle sonuçlanır. Gelişmekte olan ülkelerde 3 yaşından küçük çocuklarda ishalden ölüm oranı %15'dir” diye konuştu.

'YOĞURT VE KEFİR TÜKETİMİ ÖNEMLİ'

İshalin nedenlerini enfeksiyonlar, besinsel etkenler, barsakların anatomik yapısına bağlı nedenler olarak sıralayan Dr. Yılmazer, ishalin belirtilerinin yaş grubuna göre değişiklik gösterse de hastaların genellikle bulantı, kusma, karın ağrısı, sık ve sulu dışkı, ateş ve vücudun su oranının azalması olduğunu anlattı.

Dr.Fazlı Yılmazer, ishalde önemli tedavi yönteminin yoğurt ve kefir tüketiminin artırılması, muz, şeftali, yağsız pilav-makarna ve patates tüketilmesi olarak sıraladı.

Dr.Fazlı Yılmazer, vücuttan su ve tuz kaybı bulgusu yoksa ağızdan besin alımı iyi ise hastanın ayakta bile tedavisinin yapılabileceğini ifade ederek “Bakteriyel bir enfeksiyon ise antibiyotik tedavisine başlanmalı, viral ise destek tedavisi yeterli olacaktır. Vücuttan su ve tuz kaybı varsa ve kusuyorsa hastanede damardan sıvı verilmeli, vücuttan su ve tuz kaybı var fakat ağızdan besin alımı iyi ise oral rehidratasyon tedavisi uygulanmalıdır” dedi.