Çocuğunuz okula gitmek istemiyor mu?

Yeni okul dönemine başlamak çoğu çocuk için heyecan vericidir fakat okulu ne kadar sevdiklerinden bağımsız olarak çocukların kaygı seviyelerinde de bir artış yaşanır. Ebeveynler için de bu çok zorlayıcı olabilir. Ağlayan bir çocuğu anaokuluna bırakmak veya paniklemiş bir birinci sınıf öğrencisini zorla servise bindirmek kimseye huzur vermez elbette. Özellikle de pandemi sonrasında eve alışan çocuklar için okula gitmek oldukça zor alışılacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Birlikte geçirdiğiniz vakitler oldukça önemli

Kaliteli vakit geçirmek, onların daha uyumlu ve mutlu çocuklar olmasına yardımcı olurken akademik başarılarının artmasında ve okula neşeyle gitmelerinde büyük rol oynuyor. Yapılan birçok araştırma, “kaliteli aile zamanı”na sahip olmanın, akademik başarıyla pozitif bir ilişkisi olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle evde olmaya alışmış olan çocukların bu süreçte ebeveynlerle kaliteli zaman geçirmeye ihtiyaçları var. Bu kaliteli zaman, onların okulda gösterecekleri başarıda en büyük yardımcı oluyor. Yani çocuklarınızla durdurak bilmeden oynamanıza gerek yok. Tüm gün girdiğiniz farklı ruh hallerini düşünün. Şimdi de çocuklarınızla tüm gün beraber olduğunuzu. Siz stresli olduğunuzda, çocuk bu stresi hissedecektir ve kendisi de huzursuz olacaktır. Önemli olan karşılıklı mutlu olabileceğiniz zamanları seçip nitelikli zaman geçirmektir.

Kendi aranızda bir ritüel oluşturabilirsiniz

· Çocuğunuz yatmadan önce beraber kitaplığın başında durup kitap seçmek, akşam yemeği için sofrayı beraber hazırlamak, dişlerinizi beraber fırçalamak gibi. Bunları neredeyse her gün beraber yapmaya dikkat edin. Ritüeller çocuklar için çok kıymetlidir.

· Beraber yemek yapın ve beraber sohbet ederek yiyin. Çok zamanınız yoksa dahi beraber elmayı yerken oturup birkaç dakika sohbet edin.

· Kısa vakit bile olsa beraber parka gidin, bolca eğlenin.

· Beraber ailecek çizgi/film izleyin. Çocuklarınızla beraber çizgi film izlemek ya da yaşına uygun bir film/dizi izlemekte sorun yoktur. Aile aktiviteleri çocuklar için çok önemlidir. Anne, baba, kardeşlerin tek bir yerde tek bir işi yapması, çocukların güven duygusunu geliştirir.

· Hobi edinin, beraber taş boyayın ya da resim çizin, örgü örün, yemek yapın.

Bir ebeveynin çocukları okula gitmeme konusunda direniş gösterdiğinde, yapabileceği en önemli şey, onları yine de okula göndermeye devam etmektir. Bu zor olabilir, ancak çocukların onları endişelendiren durumlardan kaçınmasına izin verirsek, istemeden bu durumların gerçekten tehlikeli veya korkutucu olduğunu pekiştirebiliriz. Evde geçirilen vakit onlara güven verdikçe ve iletişim pozitif kuruldukça çocuğunuz sabahları evden ayrılma kaygısı yaşamayacaktır.

Ancak çocuklarda kaygı ve şikayet etmeye devam ederse, kaygıya neyin neden olabileceğini araştırmak da önemlidir. Bir anksiyete bozukluğunun veya okulda başka bir sorunun işareti olabileceği de unutulmamalıdır.