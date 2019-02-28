Çocuğunuz okula hazır mı?

Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR

sevim.demir@posta.com.tr

İlkokula başlama yaşı, ‘69 ay taban olmak üzere 72 aya kadar varan bir süreç’ olarak tanımlanıyor. 60-69 ay arası da zorunlu ana sınıfı kapsamında yer alıyor. Şu anda geçerli olan uygulamaya göre, okulların açıldığı eylül sonu itibarıyla 66, 67 ya da 68 aylık olan çocuklar, ilkokul 1’e başlayabiliyor.

Veliler isterse, okul yönetimine dilekçe vererek erteleyebiliyor. Eylül 2019 sonunda 69, 70 ve 71 aylık çocuklar için ise, okula başlamaya hazır olmadığına ilişkin rapor alınabiliyor. Eylül ayı sonunda 72 aylık ve daha üzerindeki çocuklar ise zorunlu olarak 1’e başlıyor.

Okula başlama yaşında yeni bir değişiklik olacağına dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bu yönetmelikle düzenlenebilir. Burada yapmak istediğimiz veliyi 5 ya da 6 yaş aralığında kalan çocukları için ‘Acaba ana sınıfına mı, ilkokul 1’e mi devam etse’ çelişkisinden kurtarmak. 69 ay taban olmak üzere 72 aya kadar varan bir süreç var” dedi. Zorunlu anaokulu eğitimi için önemli altyapı yatırımları gerektiğini belirten Selçuk, gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından 3 yıl içinde zorunlu anaokulu eğitiminin başlayacağını söyledi.

SEÇİLMESİ GEREKEN OKUL DEĞİL ÖĞRETMEN

Çocuk, Genç ve Erişkin Psikiyatrisi Prof.Dr. Bengi Semerci, okul seçimi ve ilkokula başlama dönemi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Semerci, ilköğretime yeni başlayacak bir çocuk için en önemli şeyin öğretmen olduğunu söyledi. Çocuğun okula başladığında yeni kahramanının öğretmen olduğunu belirten Semerci, “Onun gibi olmak, onun söylediklerini yapmak, onun gibi davranmak önemli. Bu nedenle de aslında seçilmesi gereken okul değil, öğretmendir. İyi öğretmen neredeyse, en iyi okul da oradadır” dedi.

Prof.Dr. Semerci, iyi öğretmenin nasıl seçileceğine dair de şu bilgileri verdi: “Çocuk hem sınıf içi düzeni bozmayacak ve anlatılanları dinleyecek kadar saygı duymalı öğretmenine hem de bir sıkıntısı olduğunda yanına gidecek kadar sevgisi, yani tatlı-sert ve donanımlı. Ayrıca özdeşim modeli olacak öğretmenin, kendi başta olmak üzere, yaptıkları ve öğrettikleriyle çocuğun eğitimi kadar öğretimini de sürdürmesi gerekir.”

DOĞRU OKUL MUTLU ÇOCUK

Çocuğun doğru zamanda, ona en uygun doğru okula gitmesini sağlayarak iyi bir eğitim almasının yanı sıra mutlu bir çocuk olmasına da yardımcı olacağına değinen Semerci, “Çocuğunuzun yeteneklerine uygun, çocuğunuzun gereksinimlerini karşılayabilecek öğretmenin olduğu, çocuğunuzun kendini mutlu hissettiği okul en iyi okuldur. Hangi okula giderse gitsin, çocuğunuzun olan ve olabilecek sorunlarını zamanında saptamak ve ona yardımcı olmak, çözemediğimiz durumlarda uzmanlardan yardım almak anne-babalık görevi” dedi.

UZMANA DANIŞIN

Çocuğun biyolojik yaşının uygun olmasının okula başlaması için yeterli olmadığını söyleyen Prof.Dr. Semerci, “Fiziksel, zihinsel, nörolojik ve ruhsal gelişim olarak hazır olmayan bir çocuğu okula başlatmak, onu kazanamayacağı bir yarışa geriden sokmak ve okul yaşamının en başından başarısızlığa mahkûm etmek demektir” dedi.

Semerci, anaokulu ya da kreşten uyarı geldiyse, ailenin dikkatini çeken kalem tutmada zorluk, yaşından daha küçük çocuk davranışları gösterme gibi durumlar varsa, okula başlama kararını bir uzmana danışmakta yarar olduğunu belirtti.