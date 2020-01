Çocuklarda uyku sorunları büyümesini engelleyebilir, okulda dikkatleri azalabilir, aşırı kilolu veya diyabetik olma ihtimallerini artırabilir. Ebeveynler gece boyu kontrol etmezlerse çocuklarının ne kadar uyuduğu hakkında doğru bilgiye sahip olamayabilirler. Ancak bilim insanları çocuğun uyku alışkanlıkları hakkındaki gerçeği ortaya çıkarabilecek bir kan testi geliştirdiklerini açıkladı.

İtalya'daki Institute of Food Sciences of the National Research Council'deki araştırmacılar kan testi geliştirdiklerini açıkladı. MikroRNA adı verilen test kandaki molekülleri alıyor ve vücuttaki hangi genlerin aktif olduğunu kontrol ediyor. Bilim insanları bir kişinin ne kadar uyuduğuna bağlı olarak, bazı microRNA'ların sayısında önemli değişiklikler gördü. Test iki farklı mikroRNA seviyesine bakarak günde dokuz saat uyuyan veya uyumayan çocuklar arasında ayrım yapmaları sağladı.

Daily Mail'in haberine göre, çalışmanın yazarlarından biri olan Fabio Lauria şunları söyledi: 'Bulgularımız ilk kez uyku süresinin okul çağındaki çocuklarda ve ergenlerde dolaşımdaki belirli mikroRNA'ların profilini gösteriyor. Bu, uzmanların çocuklarda basit bir kan testi kullanarak yeterince uyuyup uyumadıklarını kolayca belirlemelerini sağlayabilir." diyor.

Lauria ve arkadaşları teorilerini İspanya, İtalya, Kıbrıs, Almanya, Belçika, Estonya, Macaristan ve İsveç'ten 111 çocuk ve genç üzerinde test etti.

İtalyan araştırmacılar, bir çocuğun anavatanı, cinsiyeti, ergenlik durumu veya ekranlarla ne kadar zaman harcadıklarına bakılmaksızın kan testlerinin işe yaradığını buldu. Araştırma Experimental Physiology dergisinde yayımlandı.

Çocukların ne kadar uykuya ihtiyacı var?

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS)'ye göre 17 yaşın altındaki çocukların yaşlarına bağlı olarak gece 9 ila 12 saat arasında uyumaları gerekir. İhtiyaç duyulan miktar, yeni doğanlar için 8,5 saat, üç yaşında bir çocuk için ise gecelik 12 saate yükselir ve yılda bir saat artar. Üç yaşından sonra gece ihtiyaç duyulan uyku miktarı 14, 15 ve 16 yaşlarında dokuz saate kadar yavaş yavaş azalır. 16 yaşından büyükler ve yetişkinler için uyku her gece 7 ila 9 saat arasında olmalıdır.

Yeterli uyuyamamak bir çocuğun büyümesini engelleyebilir. Uyku vücudun kendini onardığı ve büyümenin çoğunun gerçekleştiği bir zaman dilimidir. Ayrıca uykusuzluk çocukların okulda odaklanmalarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda az uyku çocuklarda aşırı kilolu veya diyabetik bir yetişkin olma olasılığını artırır.