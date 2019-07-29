Çocuğunuz yüzme bilmediği için hastalanıyor olabilir

Aşkın Güra, sağlık koşulları iyi olmayan, temizliği düzenli yapılmayan havuzlarda bağırsak enfeksiyonlarına sık rastlandığını söyledi. Özellikle çok sayıda insanın girdiği, suyu günlük değiştirilmeyen, bakımının ve bakteriyolojik analizleri yapılmayan havuzlarda dışkı yolu ile bulaşan mikroplara bağlı bağırsak enfeksiyonları görüldüğünü aktaran Güra, çocukların havuz suyunu yutmamaları konusunda uyarılması gerektiğini kaydetti.

’ÇOCUKLARINIZA YÜZMEYİ ÖĞRETİN’

Özellikle kız çocuklarının kuma oturmasının genital hijyeni bozarak idrar yolu enfeksiyonlarına ve genel cilt hastalıklarına neden olduğunu belirten Aşkın Güra, "Bu nedenle kumda oyun sonrası temizlik yapılmalı, genital bölgede yabancı maddelerin kalması engellenmelidir. Yüzme bilen çocukların enfeksiyon risklerinin, bilmeyenlere göre daha az olduğu unutulmamalıdır. Çünkü yüzme bilmeyen çocuklar daha fazla su yutar ve özellikle bağırsak enfeksiyonlarına daha sık yakalanır. 3 yaş üstünde çocuklara yüzme dersleri aldırılmaya başlanabilir" dedi.

’KALABALIK DENİZ VE HAVUZLARI TERCİH ETMEYİN’

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha çok yakın temasla ve nefes alıp verme, hapşırma, öksürme ile havaya saçılan partiküller aracılığıyla bulaşsa da hijyeni iyi olmayan, kalabalık deniz ve havuz sularından her türlü enfeksiyon gibi üst solunum yolu enfeksiyonunun bulaşabileceğini söyleyen Güra, "Bunun yanı sıra çok sıcak havalarda, iştahsızlık sonucu beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda vücut direncinin düşmesi durumunda çocuklar enfeksiyonlara eğilimli hale gelebilir" dedi.

’KULAK TIKACI KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN’

Havuz ya da deniz suyunun, çocukların dış kulağına girip çıktığını, deniz suyunun ancak dış kulak derisi üzerinde iltihaplanmaya neden olduğunda tedavi gerektirdiğini kaydeden Güra, şöyle dedi:

"Sorun, çocuğun çok şiddetli bir ağrı çektiği için kulağını göstererek ağlamasından anlaşılır. Dış kulak yolu iltihabına yol açmasının yanı sıra havuz ya da deniz suyu, kulak zarına da zarar verebilir. Bu sorun da çok şiddetli bir ağrı ile kendini gösterir. Bakımları düzenli olarak yapılan havuzlar bile bu soruna neden olabilir. Çocuklara havuz ve deniz sonrasında iyi banyo yaptırılması, olası mikroplu suyun kulaklarda kalıp bir enfeksiyona neden olmasını önleyebilir. Özellikle kulak zarına tüp takılmış çocukların kulaklarına, havuz ve denize girerken, su kaçmaması için vazelinli veya gliserinli yağlanmış pamuk tıkaçlar kullanılmalıdır."

DHA