Çocuğunuza kilosu hakkında iyi veya kötü 'tek kelime' etmeyin

Psikologlar, çocuklarının kilosu hakkında yorum yapılmaması konusunda aileleri uyarıyor. Diyetisyen Lyndi Cohen, bir kız çocuğunun kilosu hakkında yorum yapmanın ileri yaşlarda kötü sonuçlara neden olabileceğini belirtiyor.

Yeme bozukluğu uzmanı ve diyetisyen Lyndi Cohen, neden çocukların kilosu hakkında hiç yorum yapmamanız gerektiğini şöyle açıklıyor:

'Kızınızı koruduğunuzu düşünürken, aslında onun ağırlığı hakkında konuşmanın uzun vadede onu incitebilir. Kızınıza zarar vermeden yorum yapmanın hiçbir yolu yok. Eğer yaparsanız, çocuğunuz yalnızca hayatı boyunca şunu hatırlayacak: "Ben pek iyi değilim.'

Diyetisyen Lyndi Cohen, "Eğer bir ebeveynseniz ve kızınızın vücudu ile sağlıklı bir ilişki kurmasını istiyorsanız, öncelikle kendinize bakmakla başlamalısınız" diyor.

Lyndi Cohen'in ebeveynlere ise şu önerilerde bulunuyor:

"Vücudunuz hakkında farkında bile olamadan olumsuz bir şekilde konuşup konuşmadığınızı veya başka kadınların ağırlıkları hakkında yorum yapıp yapmadığınızı kendinize sorun.

Yiyecekleri iyi veya kötü olarak etiketleyip etiketlemediğinizi veya belirli maddeleri yedikten sonra utanç duyup hissetmediğinizi düşünün.

Yasak yiyeceklere odaklanmak onları daha fazla yemek istemenize neden oluyor; bu da fazla yemek yemeyi, gizli yemek yemeyi ve çok fazla utançla yemek yemeyi teşvik ediyor.

Son olarak kızınızın süpermodel olmadığı gerçeğini kabul etmeniz gerek. Çocuğunuza ve kendinize her bedenin farklı olduğunu hatırlatın."

Çalışmalar, kilosu hakkında yorum yapmanın, hangi ağırlıkta olursa olsun vücudunu beğenmeme durumunu büyük ölçüde artırdığını gösteriyor. Bu durum aynı zamanda çocuklarda yeme bozukluğu görülmesine neden olabilir. Bedeniyle ilgili her ifade, çocuklarda büyük travmaları tetikleyebiliyor. Çocuklukta oluşan bu yanlış etki ömür boyu kalabiliyor.



