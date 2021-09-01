Çocuğunuza mutlaka programlı olmayı öğretin

Bu yıl müfredat önceliği, çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlayarak minik adımlarla çocuğa okul olgunluğu kazandırmak olmalı. Duygusal-sosyal beceri kazandırıcı oyunlar, nezaket, sırasını bekleme, karşıdakine saygı, yardımseverlik, sabır, kendini yatıştırma, oyalama, okula aidiyet üzerinde durulmalı. Öğretmenleri eğitim konusunda darlamak, çocuğun sadece eğitimsel kayıplarına odaklanmak yanlış olur. Öğretmenler de eski alıştığı, yönergeleri dinleyen, kurallara uyan, sosyal uyumlu çocukları bulamayacak. 2019-2020 eğitim yılında 1. sınıfa başlayan çocuklar, 3. sınıfa başlayan çocuklar gibi değerlendirilirse zaten baştan herkes kaybeder.

PLANA SADIK KALIN

Kaç yaşında olursa olsun programlı, yapılandırmış bir düzen kurulmalı. Çocuğunuzun sınırlarını, sorumluluklarını, haklarını, beklentileri bilmeye ihtiyacı vardır. Okul ve okul dışı zaman-mekan kullanımının planlanması, yatma, yeme saatleri, ekran saatleri, oyun, hobiler, ödev, evdeki işler... Bütün bunları resimli bir takvim gibi çocukla beraber hazırlayabilirsiniz. Böylece kuralların tartışılma riski en aza indirilebilir. Takvime sadık kalmak ve sürdürülebilir, gerçekçi bir plan yapmak ebeveynlerin görevidir. Bu sorumluluktan ebeveynler kaçamaz ve anne-baba ortak paydada uzlaşmak zorundadır. Tutarsızlık ve ehlikeyiflik, esneklik ve sevgi göstermek değildir. Uyku saati, ev içi sorumlulukları ve kurallarının düzenlenmediği bir çocuktan akademik işlevsellik beklememiz mümkün değil.

BUNLARA DİKKAT!