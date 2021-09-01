Çocuğunuza mutlaka programlı olmayı öğretin
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Alkaş'tan, çocuğu okula başlayacak ailelere öneriler... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
01 Eylül 2021, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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Bu yıl müfredat önceliği, çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlayarak minik adımlarla çocuğa okul olgunluğu kazandırmak olmalı. Duygusal-sosyal beceri kazandırıcı oyunlar, nezaket, sırasını bekleme, karşıdakine saygı, yardımseverlik, sabır, kendini yatıştırma, oyalama, okula aidiyet üzerinde durulmalı. Öğretmenleri eğitim konusunda darlamak, çocuğun sadece eğitimsel kayıplarına odaklanmak yanlış olur. Öğretmenler de eski alıştığı, yönergeleri dinleyen, kurallara uyan, sosyal uyumlu çocukları bulamayacak. 2019-2020 eğitim yılında 1. sınıfa başlayan çocuklar, 3. sınıfa başlayan çocuklar gibi değerlendirilirse zaten baştan herkes kaybeder.
PLANA SADIK KALIN
Kaç yaşında olursa olsun programlı, yapılandırmış bir düzen kurulmalı. Çocuğunuzun sınırlarını, sorumluluklarını, haklarını, beklentileri bilmeye ihtiyacı vardır. Okul ve okul dışı zaman-mekan kullanımının planlanması, yatma, yeme saatleri, ekran saatleri, oyun, hobiler, ödev, evdeki işler... Bütün bunları resimli bir takvim gibi çocukla beraber hazırlayabilirsiniz. Böylece kuralların tartışılma riski en aza indirilebilir. Takvime sadık kalmak ve sürdürülebilir, gerçekçi bir plan yapmak ebeveynlerin görevidir. Bu sorumluluktan ebeveynler kaçamaz ve anne-baba ortak paydada uzlaşmak zorundadır. Tutarsızlık ve ehlikeyiflik, esneklik ve sevgi göstermek değildir. Uyku saati, ev içi sorumlulukları ve kurallarının düzenlenmediği bir çocuktan akademik işlevsellik beklememiz mümkün değil.
BUNLARA DİKKAT!
- Ebeveyn olarak doğru bilgiye ulaşın, çocuğa karşı tutarlı ve net tutumlar gösterin.
- Ebeveyn olarak kaygılarınızı yönetin, çocuğun duygularını ifade etmesi için onu dinleyin.
- Ayrılık kaygısı ve alışması konusunda her zamankinden daha çok tutarlı ve hoşgörülü olun.
- Diğer veliler ve öğretmenlerle açık, samimi, problem çözücü ilişki kurun.
- Çocuğun uyku, yemek, oyun, ekran sürelerini net ve tutarlı olarak yapılandırın.
- Açık hava, oyun, hareket ihtiyacını karşılama konusunda şartları zorlayın.
- Ebeveynlerin aşılanması, yeterli hijyen konusunda birbirinizi destekleyin.
- Okulda yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi çabalayın.
- Ekranı ödül, susturucu ve boş zaman doldurucu olan kullanmayın.
- COVID-19 gerçeği ile yaşamayı kabullenin, çocuğunuza örnek olun.
- Ana sınıfında fark edilmesi gereken gelişimsel psikiyatrik hastalıklar (disleksi, Öğrenme bozukluğu, ince motor becerilerde gecikme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, atipik otizm, konuşma sorunları) ve kırılgan yapıya sahip riskli çocuklar (boşanma, kardeş doğuma, yas, taşınma, panik atak, kaygı bozuklukları, dürtü kontrol sorunları) konusunda uyanık olun.