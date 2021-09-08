Çocuğunuza söz hakkı verin

Çocuk büyüdükçe kurallar konmaya başlanır. Bu elbette sosyal, duygusal ve psikolojik gelişim için son derece önemlidir. Ancak evin kuralları belirlendikçe çocuklardan koşulsuz uyum beklenir. 5-6 yaşlarından itibaren o çocuk artık “bebek değildir”. Söylenenleri anlamalı, “hayır’ı defalarca söyletmemeli, büyüklerin sözünden çıkmamalıdır.”

İLETİŞİM ÇİFT TARAFLI OLMALI

Sadece ona tebliğ edilen kurallara uyması beklenen çocuk önce itiraz eder, belki direnir ama sonunda kurallara ya uyar ya da uyuyormuş gibi yapmanın yollarını geliştirir. Bu koşullarda iletişim tek taraflı olmaya başlar. Böyle durumlarda çocuklar isteklerinden vazgeçmeyi, beklentilerini bekletmeyi, karşılarındaki kişinin düşüncelerinin daha önemli olduğunu öğreniyorlar. Ebeveynler tamamen iyi niyetle, evde bir düzen kurmak için ya da işleri kolaylaştırmak için attıkları adımların beklenmeyen etkiler yarattığını gözden kaçırabiliyorlar.

ÇOCUĞUNUZA SÖZ HAKKI VERİN

Çocuklar okula hazırlık sınıflarına başladıkları andan itibaren artık kuralları anlama ve uygulama konusunda daha iyi iş çıkarmaya başlarlar. Gelişen bu bilişsel kapasitelerine sorgulama ve alternatif üretme becerileri de eklenir. Bu nedenle kurallar oluşturulurken onlara söz hakkı vermeniz, fikirlerini ifade etmeleri için alan açmanız oldukça değerlidir. Böylece “Sen benim için değerlisin. Fikirlerine güveniyorum. Senin de söz hakkın var.” Demiş olursunuz. Bu sayede ise çocuğunuz okulda da kendini ifade etmekten çekinmez, gerekli yerlerde hakkını savunur ve sorunlarını çözüm üretme konusunda kendisine güvenir.

Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin